La aparición de Deadpool, personaje interpretado por Ryan Reynold, en el UCM es cuestión de tiempo. Una nueva filtración revelaría el momento en el que el Bocazas por fin aparecería junto a los Vengadores.

Mientas se prepara la tercera entrega de Deadpool, el portal We Got This Covered informó que fuentes cercanas a Marvel está planeando introducir al personaje de Reynold en Doctor Strange: Multiverse Of Madness.

El rumor sospecha que Dr. Strange podría viajar a otros universos y toparse así con los personajes de Deadpool y los X-Men. De algún modo, este recurso servirá para introducir las nuevas adquisiciones de Disney tras la compra de Fox.

A este rumor se suma la supuesta idea de una escena postcréditos que anunciará su aparición en el UCM. No se sabe cuál será el papel exacto de Deadpool. Se habla de un cameo, pero todo sigue siendo un misterio.

MARVEL | Película de la Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha