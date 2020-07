El coronavirus sigue afectando las producciones internacional. Disney anunció que moverá casi todas las fechas de estreno y producción. El universo de Star Wars, la secuela de Avatar y la adaptación de Mulán tendrán que esperar.

El remake de Mulán, cuyo estreno estaba previsto para el 21 de agosto, fue retrasado indefinidamente. The New Mutants, en cambio, mantendrá su fecha de estreno para el 28 de agosto, según se anunció en un panel de la Comic Con de San Diego (Estados Unidos). Cabe precisar que la película de los mutantes no podrá llegar a Disney Plus, debido al acuerdo entre Fox -propiedad de Disney- y HBO.

Respecto a las películas de Star Wars, Disney retrasó un año los estrenos de sus futuras películas. No se sabe con precisión el título de estas películas ni quién estará detrás del rodaje. Habrá que esperar hasta el 2023 para saber qué novedades traerá la franquicia.

La reprogramación de la secuela de Avatar es más crítica. Avatar 2 se retrasa de diciembre de 2021 a diciembre de 2022. Sus secuelas pasan a 2024, 2026 y 2028. Esperemos que el coronavirus no siga retrasando las producciones internacionales.

DISNEY | Wandavision

The Falcon & The Winter Soldier ya habría dado inicio a su rodaje tras el parón por el coronavirus. Todo parece indicar que Marvel ya tienen listo el calendario de estrenos.

Otras producciones que todavía están detenidas debido a la COVID-19. Black Widow, por ejemplo, movió su estreno hasta el 6 de noviembre.

Nuevas fechas de estreno del Universo Cinematográfico de Marvel (posterior a la COVID-19)

Black Widow (6 de noviembre del 2020)

The Eternals (12 de febrero del 2021)

Shang-Shi and the Legends of the Ten Rings (7 de mayo del 2021)

Spider-Man 3 (5 de noviembre del 2021)

Thor: Love and Thunder (11 de febrero del 2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 de marzo del 2022)

Black Panther 2 (sin fecha definida)

Capitana Marvel 2 (8 de julio del 2022)