Lightyear pasó por agua tibia en la taquilla internacional. La producción de Disney y Pixar no alcanzó ser el éxito de lo que se esperaría de una nueva entrega de Toy Story. Aún así, quienes se quedaron con la duda pero no se animaron a ir al cine, Disney Plus estrenará la película en un par de semanas.

La película dirigida por Angus MacLane y protagonizada por Chris Evans como Buzz Lightyear estará disponible en el catálogo de Disney Plus a partir del 3 de agosto.

LIGHTYEAR | Tráiler oficial

Lightyear cuenta la historia de origen de Buzz, un personaje que inspiró el juguete de Andy en la saga Toy Story.

”La historia definitiva del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete. La película cuenta lo que le ocurre al legendario Guardián Espacial después de que quedara atrapado en un planeta hostil a 4,2 millones de años luz de la Tierra junto a su comandante y su tripulación. Buzz intenta encontrar la manera de volver a casa a través del espacio y el tiempo y para lograrlo contará con un grupo de ambiciosos reclutas y con Sox, su encantador gato robot. Pero la llegada de Zurg, una presencia imponente con un ejército de robots despiadados y unos planes ocultos misteriosos, complica aún más las cosas y pone en peligro la misión”, reza la sinopsis.

A pesar de la absurda polémica por un simple beso, la película animada tuvo un 75% de aprobación en Rotten Tomatoes. La recepción llegó a ser positiva, aunque las cifras no jugaron a favor de la taquilla. Varios países conservadores censuraron el estreno de la película por mostrar a una pareja LGBTQ+.

