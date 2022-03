América Chávez es uno de los grandes atractivos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No hay mucha información sobre el personaje, salvo sus escenas de acción en los avances de la cinta de Marvel. Al menos, gracias a las declaraciones del director Sam Raimi, sabemos que Chávez tiene mucho por enseñar al hechicero de Marvel y es la segunda vez que un adolescente (después de Peter Parker) le da lecciones sobre el multiverso.

“Strange todavía está aprendiendo sobre el multiverso”, explicó Raimi. “Y aquí hay un personaje que realmente puede viajar a través de él. Es un sabelotodo todo el tiempo, y tener que aprender de una niña probablemente sea inteligente”.

Los declarado por el cineasta adelanta que Chávez tiene un mejor manejo de todo este asunto del multiverso que el Hechicero Supremo. Doctor Strange probablemente tendrá que aprender sobre la marcha.

“Hay mucho ajuste de cuentas. Y mucho autodescubrimiento. Strange es casi un extraño para sí mismo antes de que esta película se desarrolle y revele lo que, esencialmente, está en su naturaleza, que luego tiene que confrontar o resistir o caer o convertirse... Hay algunas ideas muy audaces y algunas pruebas extraordinarias de extraños encuentros. Hay algunas conclusiones muy inesperadas”, precisó Cumberbatch.

El estreno de Doctor Strange 2 está programado para inicios de mayo.

DOCTOR STRANGE 2 | Tráiler falso

Como algunos fanáticos comenzaron a notar, parece que la escena en la que el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) hablan entre los árboles no es más que una ilusión. Los fanáticos han señalado que la escena tiene casi exactamente el mismo posicionamiento y vestuario con el momento en que Wanda, vestida como Bruja Escarlata, aborda a Strange por meterse con el multiverso. En lugar de los árboles, los dos se encuentran en un paisaje infernal de tonos rojos.

Con la prueba de que Wanda seguirá jugando con la realidad durante al menos un poco, ¿cuántos de los clips del teaser han sido alterados como resultado de sus poderes?

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.