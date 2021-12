El multiverso de la locura ha comenzado. En la última cinta de Spider-Man vimos que Doctor strange ocasionó que los universos colisionaran y comenzaran a cruzar diferentes personajes. Las tres versiones de Peter Parker (Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire) para luchar contra los clásicos villanos que ya habíamos visto en la pantalla grande hace unos años atrás.

Como es de esperarse, la cinta contó con una escena post-créditos que adelanta lo que veremos en la fase 4 del UCM. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es el siguiente ambicioso proyecto de Marvel y tendrá que comenzar a solucionar lo ocasionado por el hechicero supremo.

En el primer tráiler oficial de la cinta logramos ver que Strange busca a Wanda Maximoff (Scarlet Witch) para poder solucionar el tema de los multiversos. Inmediatamente, la vengadora le comenta que no desea conversar acerca de los acontecimientos de Westview, a lo que Strange responde que la necesita para un tema mucho más importante.

Quizá la escena que más llama la atención es el encuentro entre dos Doctor Strange, al mismo estilo de la serie animada “What If...?”. La gran pregunta es si Loki puede volver al UCM luego de que la puerta de los multiversos ha sido abierta.

¿Cómo volvería Loki en “Doctor Strange en el multiverso de la locura”?

Por lo pronto, solo se ha confirmado que Tom Hiddleston trabaja en el rodaje de la segunda temporada de la serie “Loki”, todavía no se sabe si será parte de las siguientes películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Dicho esto, no sería descabellado pensar de que tenga un cameo especial en “Doctor Strange en el multiverso de la locura”. Podría tener una participación menor ya que se encuentra buscando a Sylvie tras haberla perdido cuando eliminaron a Kang el conquistador.

Esta muerte también ocasionó que se rompa el equilibrio de la línea del tiempo y se de libertad a todos de poder cruzar líneas de tiempo y decidir sobre su propio futuro. Al final de la primera temporada de “Loki”, se logra ver al protagonista en una TVA que aparentemente le rinde culto a Kang (la versión maligna).

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

