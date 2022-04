El problema de los multiversos está lejos de terminar. Tras “Spider-Man: No Way Home”, los villanos de las pasadas cintas del Hombre Araña regresaron a sus respectivos universos, pero otros personajes siguen cruzando los planos. Desde esta problemática partirá la cinta “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Se estrenará el 6 de mayo en cines; no obstante, la productora ha pisado el acelerador de la promoción online con imágenes realmente impactantes. El último clip extendido es realmente revelador.

Strange se encuentra en las calles de Nueva York cuando nota que algo está sosteniendo un bus. Con sus hechizos revela al terrorífico monstruo de tentáculos y comienza a luchar contra él.

Curiosamente, America Chavez se encuentra dentro del bus y al momento de desarmar el bus por completo, la heroína cae. Rápidamente, Strange usa su capa para salvarle la vida, pero el conflicto no ha terminado.

Con uno de sus hechizos, le vuelve a salvar la vida a Chavez al cortar el bus a la mitad. Sin duda, se trata de una de las cintas más espectaculares del UCM y solo se ha compartido un clip completo.

También veremos por primera vez a los Iluminati, y las variantes de los demás superhéreoes del Universo Cinematográfico de Marvel.

Clip completo de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

