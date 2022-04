Salen nuevas imágenes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. A diferencia de los avances anteriores de la película de Marvel Studios, el tráiler muestra por primera vez a los hijos de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). El detalle es que solo son una ilusión, porque siguen desaparecidos tras los eventos de la serie WandaVision.

Aún se desconoce cuál es la trama principal de Doctor Strange 2, quiénes son los villanos principales y qué podemos esperar del multiverso. Ya hemos visto a las versiones multiversales de Strange y unas cuantas escenas de otros superhéroes. Solo podemos adelantar que Doctor Strange, Scarlet Witch , Wong y Ms. America serán los responsables de solucionar el caos multiversal.

Las nuevas imágenes dan cuenta del Sanctum en escombros, la nube oscura hacia Kamar-Taj, Wanda derrumbándose en una visión de su casa en Westview, incluso podemos vislumbrar un laboratorio con ultron-bots así como imágenes de un mundo extraño y fragmentado.

Dirigida por Sam Raimi y escrita por Michael Waldron de Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg y Rachel McAdams.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llega a los cines en mayo de 2022.

DOCTOR DOOM EN MOON KNIGHT

El primer episodio de Moon Knight muestra a Steve Grant, una de las tantas personalidades del protagonista, además de Moon Knight y Marc Spector, en un campo lleno de flores y siendo perseguido por hombres armados, entre los que destaca el antagonista, Arthur Harrow, interpretado por el actor Ethan Hawke.

La escena tiene toda la apariencia de estar localizada en Suiza; sin embargo, Marvel se ha caracterizado por incluir países ficticios en la trama. Teniendo en cuenta este importante dato, probablemente estemos viendo el paisaje de Latveria, el país ficticio en Europa gobernado por Victor Von Doom, mejor conocido Doctor Doom.

Tengamos en cuenta que este dato es tan solo una teoría. Aunque la similitud sea innegable, existe la posibilidad de que sea tan solo un ‘huevo de pascua’ o una simple coincidencia. Por lo pronto, las especulaciones apuntan a que Marvel está allanando el terreno para la futura aparición de Doctor Doom y Los 4 Fantásticos en el UCM.

