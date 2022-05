El Universo Cinematográfico de Marvel vuelve a tener una matanza en masa. El estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ha sorprendido a los fans, no solo por las 9 empresas de efectos especiales que contrató Marvel y Disney para los efectos especiales de esta producción, sino por la cantidad de personajes que murieron.

Esta era la oportunidad para confirmar la existencia de varios personajes que hasta ahora no habían tenido participación en el UCM, como los X-Men. Lamentablemente, algunos de estos simplemente no pudieron igualar el poder de Scarlet Witch.

Lista de personajes que mueren en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Advertimos que las siguientes líneas contienen spoilers de la última cinta de Marvel Studios, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Allí, damos un paseo por los multiversos, sobre todo por la Tierra-838 para conocer a varios personajes nuevos.

Defender Strange: este personaje es traicionado y muere a manos de uno de los monstruos que Scarlet Witch invoca para cazar a America Chavez. Todo esto ocurre en la realidad de bolsillo que contenía el libro de Vishanti.

Defender Strange. (Foto: Marvel)

La mayor parte de integrantes de Kamar-Taj: la escuela en donde se encuentran los aprendices de la hechicería caen en combate contra la Bruja Escarlata. El lugar es reconstruido al final de la cinta, pero muchos pierden la vida durante el conflicto.

Kamar-Taj. (Foto: Marvel)

Black Bolt: el actor Anson Mount se unió al UCM como Black Bolt, pero su participación fue sumamente corta. Él interpreta a la variante de la Tierra-838, el cual es parte de los Illuminati. Wanda utiliza sus poderes de modificar la realidad para eliminar su boca y su cabeza explota cuando intenta usar su poder de voz.

Black Bolt. (Foto: Marvel)

Mr. Fantástico: otro personaje que muere en solo minutos de su aparición en cámaras. Muchos fans pedían que John Krasinski interpreta al líder de los Cuatro Fantásticos; no obstante, pocos se imaginaban que tendría una muerte trágica. Básicamente, su cuerpo es destrozado como hilos, algo que no aguanta con su poder de elasticidad.

Mr. Fantástico. (Foto: difusión)

Captain Carter: Peggy Carter también regresa en esta película y muere a manos de Wanda. Cuando le regresan el escudo es partida por la mitad. También era una de las integrantes de los Illuminati.

Captain Carter. (Foto: Disney Plus)

Capitana Marvel: en la Tierra-838, Maria Rambeau tomó el papel de Capitana Marvel y demuestra que está mucho mejor entrenada que Carol Danvers. Muere por el impacto de una estatua enorme que le lanza Wanda Maximoff.

Capitana Marvel. (Foto: Marvel)

Professor X: este es uno de los personajes que casi detuvo a Scarlet Witch. Lamentablemente, no pudo separar el cuerpo de Wanda de su mente y comenzaron a luchar con sus poderes psíquicos. Muere el mutante en el plano astral y se cree que también su cuerpo sigue sin vida.

Professor X. (Foto: Marvel)

Evil Strange: uno de los personajes más importantes de esta cinta tiene una muerte un tanto simple. Cuando queda en un combate en solitario contra Doctor Strange es lanzado por una ventana del Sanctum Santorum y es atravesado por una cerca.

Evil Strange. (Foto: Marvel)

