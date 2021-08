La nueva evolución de Vegeta ha despertado el interés de toda la comunidad de Dragon Ball Super. Aún hay detalles por revelar sobre la transformación del Príncipe Saiyajin y los artistas han hecho lo suyo para imaginar cómo será la futura aparición del nuevo Vegeta en el anime.

Antes de repasar el origen de la transformación de Vegeta, Dragon Ball Super viene desarrollando la trama actualmente en el manga. El anime se ha quedado atrás con el Torneo del Poder, por lo que faltarían muchos meses -incluso, un par de años- para tener una idea de cómo lucirá la nueva versión de Vegeta en la pantalla chica.

Adaptación de Vegeta para el anime (KVN)

El tuitero KVN publicó una adaptación de la transformación de Vegeta al anime Dragon Ball Super. Por si esto fuera poco, también sacó un time-lapse de su obra que ha encantado a miles de seguidores de la franquicia.

DRAGON BALL SUPER | Origen de la transformación de Vegeta

Luego de casi ser abatido por los ataques de Granola en el Planeta Cereal, Vegeta dijo “Qué divertido. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. No tengo que proteger ni salvar a nadie. Puedo simplemente concentrarme en el combate. Este es el mejor de los sentimientos”.

La frase del personaje de Dragon Ball Super hace referencia a lo que dijo el Dios de la Destrucción Beerus al Príncipe Saiyajin en un entrenamiento: “Mientras la duda pese sobre tu alma, este poder nunca será tuyo. Mientras estés atrapado por el pasado, nunca lograrás superar esto. Mi mente siempre está en la destrucción y nada más. Por eso no hay límite para mi poder”.

