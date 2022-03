Nada más que teoría sobre Encanto, una de las más recientes producciones de Disney y disponibles en el catálogo de la plataforma Disney Plus. Si bien muchos se preguntan cuál era el superpoder de Maribel, la protagonista de esta historia, varios otros piensan que el personaje es bisexual.

La actriz Stephanie Beatriz, que da voz a Encanto, está bien enterada de las teorías disponibles en Internet. En una entrevista para Vulture, Beatriz dijo que estaba más enfocada en otros elementos del arco de Mirabel, aunque reconoció cómo esos elementos se pueden ver a través de una perspectiva queer. Sin embargo, no llegó a aceptar la idea por completo.

ENCANTO | Tráiler oficial

“Para el viaje de Mirabel, me concentré mucho más en cómo se sentía como una extraña en su familia. Pero creo que para Mirabel, lo principal que sucede es este sentimiento y deseo de ser aceptada por su familia y ser amada por quien es. Ese es el tipo de sentimiento que definitivamente puede ser algo que tienen los niños queer, pero para Mirabel fue algo diferente”, señaló la artista.

Mirabel de Encanto está lejos de ser el primer personaje de Disney que los fans han creído que es bisexual. Los fanáticos han presionado durante mucho tiempo para que Elsa de Frozen consiga una novia, o al menos sea canónicamente declarada queer.

Apenas el año pasado, Luca de Pixar suscitó un debate sobre si se trataba de una historia queer. De hecho, los fanáticos de Encanto también han teorizado que la hermana de Mirabel, Isabela, es lesbiana.

Aunque Beatriz no parecía estar de acuerdo con la evaluación de los fanáticos de que Mirabel podría ser bisexual, eso no desacredita esas teorías y esperanzas. Como señaló Beatriz, hay partes del arco de Mirabel que los niños queer realmente pueden sentir, incluso si ella misma no pensaba en ellos de esa manera.

