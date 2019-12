Marvel Studios parece que tendrá un 2020 flojo. En el 2019 estrenó tres películas: Avengers: Endgame, Spider.Man: Far From Home y Capitana Marvel. Pero para el 2020 solo tiene una gran cinta que se ha metido en las más esperadas del medio IMDb: Black Widow.

Pese a que también se estrenará The New Mutants (abril 2020), Morbius (julio 2020), Venom 2 (octubre 2020) y The Eternals (noviembre 2020), ninguna de estas cintas ha logrado colarse en el top 10.

DC Comics, por su lado, cuenta con dos cintas en la lista destacada de la web especializada en cine: Wonder Woman 1984 y Birds of Prey (la película de Harley Quinn.

Este es el top 10 según IMDb:

Dentro de la lista sobresale Sonic The Hedgehod, la única basada en un videojuego. Inclusive se ha logrado meter en el top 10 pese a la crítica que tuvo el diseño original del personaje principal.