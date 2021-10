El coronavirus afectó al desarrollo del Universo cinematográfico de Marvel. Se esperaba que “Black Widow” llegue a los cines en abril de 2020 como la primera cinta de la fase 4 tras el estreno de “Avengers: Endgame”. No obstante, el calendario se tuvo que mover debido al cierre de los cines por la pandemia.

La cinta de Natasha Romanova llegó a los cines recién en julio de este año. Seguidamente, se estrenó " Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings” y las series de Disney Plus. Ahora es momento de introducir a los personajes más poderosos del universo Marvel: los Eternos.

Tras la derrota de Thanos, llega una nueva amenaza ala Tierra pero no desde el espacio exterior sino desde el mismo pasado que formó las civilizaciones. “Eternals” explicará cómo es que los humanos llegaron a ser tan inteligentes gracias a la intervención de los Eternos, pero el planeta está en peligro por el regreso de los Devians.

Fecha de estreno

“Eternals” inicialmente iba a estrenarse el 6 de noviembre de 2020; sin embargo, la situación del coronavirus obligó a mover el estreno para el 5 de noviembre en los Estados Unidos. Debería llegar a los cines de Perú el primer jueves de ese mes (el 4 de noviembre).

No se esperan más retrasos en el desarrollo del UCM. Si todavía no has visto “Shang-Chi”, el 12 de noviembre podrás ver la cinta de forma gratuita en Disney Plus. Seguidamente, podrás asistir a los cines para disfrutar de “Eternals”.

Reparto

Angelina Jolie

Gemma Chan

Kumail Nanjiani

Kit Harington

Richard Madden

Lauren Ridloff

Brian Tyree Henry

Salma Hayek

Lia McHugh

Don Lee

Barry Keoghan

