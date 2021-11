“Eternals” ya está en los cines. Marvel Studios desarrolla en este momento la fase 4 de los Vengadores. Ya puedes ver las diferentes series en la plataforma Disney Plus (”WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y Loki”), mientras que en los cines se desarrolla la trama los poderosos seres que ayudaron al desarrollo de la humanidad en el UCM.

Estos personajes llegaron al planeta Tierra para derrotar a los Deviants, raza alienígena que se encargaba de consumir a los seres inteligentes del universo. La cinta ya se ha estrenado en todo el mundo y así es como se promocionó en Japón.

La cuenta de Marvel Studios Japón compartió una doto de los personajes de “Eternals” enfrentando a los personajes del anime “Sword Art Online”, una de las series más populares en el país asiático.

Recordemos que “Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night”, la última cinta del anime, se estrenó el 30 de octubre en Japón y se encuentra actualmente en cartelera. Quizás te preguntes cuál es la similitud entre ambas producciones.

Pues curiosamente “Eternals” da un salto al pasado (al inicio de las civilizaciones) para revelar el rol de estos personajes. Por otro lado, Aria of a Starless Night regresa en el tiempo, específicamente hasta la primera temporada para ver el momento en el que Asuna y Kirito fueron atrapados en el mundo virtual.

Tráiler de “Eternals”

