“Falcon y el Soldado de Invierno” de Disney + sorprendentemente, pero sin en realidad sin tanta sorpresa, finalmente reveló quién es el Power Broker, y es alguien que no muchos esperaban. Ha sido la persona que ha movido los hilos detrás de escena y ha entrado en los oídos de los Flag Smashers específicamente cuando se trata del suero de superhéroe.

Esta ha sido una de las mayores revelaciones en el final de “The Falcon and the Winter Soldier”, que ahora se transmite en Disney +, es que Sharon Carter fue la Power Broker todo el tiempo. Sharon se reveló por primera vez a los espectadores en una confrontación privada con la líder de Flag Smasher, Karli, que fue estrellada por Batroc.

Una escena a mitad de los créditos mostraba al ex fugitivo, que se vio obligado a huir después de ayudar a Steve, Sam y Bucky en “Capitán América: Civil War” llamando a un número desconocido para prepararse para la venta de secretos del gobierno y armas prototipo, después de recibir un perdón total y ser reinstalado como agente.

Muchos de la audiencia tal vez quisieron que fuese el general “Thunderbolt” Ross de William Hurt, que tenía su propia agenda para recrear el súper suero en “El Increíble Hulk”, pero, no fue así. Francamente, para muchos no tiene ningún sentido que Sharon sea la Power Broker ¿Por qué llevaría a Sam, Bucky y Zemo a Nagle, el arquitecto del súper suero en el Episodio 3? ¿Y por qué dejaría que Zemo disparara a Nagle?.

¿SHARON CARTER ES REALMENTE UNA VILLANA?

Sharon como la Power Broker, confirmó la gran teoría de los fanáticos después de su primera presentación en el Episodio 3. (Foto: Disney +)

Kari Skogland, quien dirigió los seis episodios de la serie Marvel, está tan emocionada como tú por el giro villano del Agente 13 de Carter, quien en los cómics termina reuniéndose con S.H.I.E.L.D e incluso sustituye brevemente a Nick Fury como Director Ejecutivo.

“Lo que me gusta de ella es que es una sobreviviente, así que no sé si es inherentemente mala”, le dice Skogland a TVLine. En el futuro, “todavía no sé qué va a hacer, pero ha tenido que sobrevivir sola durante el Blip y huyendo sin familia, y mira lo que construyó y adónde fue”. Es inteligente y eso es lo que más me gusta de ella “.

Skogland dice que la veterinaria de MCU Emily VanCamp, quien interpreta a Carter, realmente dio un paso al frente en la serie y realizó la mayoría de las acrobacias que ves, como esa elaborada escena de pelea fuera del laboratorio en Madripoor.

“La rudeza de [Sharon] en términos de todas las peleas que hizo fue realmente [Emily]; hay muy poco trabajo de acrobacias ahí. Trabajó muy duro en eso e hizo un gran trabajo. Más por venir en ese, seguro “, agrega.

En cuanto a los rumores de una posible trama pandémica que se borró, en parte en la postproducción / mediante el reemplazo del diálogo, de la historia de Flag Smashers, Skogland dice que ese no fue el caso en absoluto.

“Siempre se trató del viaje de Sam con el escudo, por lo que no tuvo nada que ver con una pandemia”, sostiene Skogland. “No cambiamos nada más allá de mover algunas escenas y luego tal vez disparar una camioneta para conectar aquí o lo que sea”.

Skogland señala que una vez que se reanudó la producción, después de que la filmación se cerró en marzo de 2020 en medio del brote de COVID-19, “los cambios que hicimos se basaron más en los personajes, y solo se refirió a Karli un poco más. Una escena que escribimos fue ella y Dovich afuera, mientras contemplaban. Escuchamos un poco más sobre cómo se conectaron, porque realmente comenzamos a amar a ese personaje y queríamos saber un poco más sobre de dónde venía y cómo se conocieron.”

“E incluso entonces, pensé: ‘¿No sería interesante escuchar un poco sobre cómo se sintieron cuando tomaron el suero por primera vez?’”, Agrega Skogland. “Así que cosas así estaban más basadas en personajes. Lo que imaginé está realmente en la pantalla; realmente no hay mucho material que se haya caído “.

Con Sam asumiendo oficialmente el manto del Capitán América al final de la temporada, hay mucha historia para explorar con los personajes principales de “The Falcon y Winter Soldier”. Queda por ver si será con una segunda temporada de la serie Disney +, o tales historias se contarán en Capitán América 4, que, según se informa, está en desarrollo).

Pero si Sam y Bucky regresan a la pantalla chica, Skogland no está tan seguro de las escenas adicionales de la pareja arreglando el barco de la familia de Sam. “No sé si ese barco todavía va a flotar. [Bucky] podría haberlo arreglado, pero todavía era un poco dudoso “, bromea. “Y al igual que con Marvel, ¿quién sabe? Espero que lo hagan, pero no tengo ni idea de si lo son “.