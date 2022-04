Hay estrenos de Marvel que son motivo de anécdota en el mundo del cine. Avengers: Endgame, por ejemplo, estuvo por meses en cartelera y hubo quienes vieron la misma película decena de veces. Esto mismo se ha repetido con Spider-Man: No Way Home, y no es para menos porque se trata de una pequeña pizca del multiverso de la Fase 4.

El Libro Guinness de los récords mundiales ha informado que el estadounidense Ramiro Alanis vio Spider-Man: No Way Home en los cines 292 veces. Comenzó a partir del 16 de diciembre y finalizó el 15 de marzo, con un tiempo total de que equivale a 720 horas, es decir, un mes completo. Alanis calcula que gastó 3400 dólares en entradas al cine.

Durante tres meses, hasta que los cines dejaron de proyectar Spider-Man: No Way Home, estuvo viendo la película de Tom Holland repetidas veces una tras otra como casi 12 horas y media. Tantas horas no son en vano, porque Alanis señaló ser capaz de recitar el diálogo por completo, algo que hizo en la proyección final.

Las reglas de Guinness establecen que Alanis tuvo que ver la película de principio a fin; sin descansos para dormir o ir al baño (11 de sus visionados fueron descalificados debido a descansos), sin revisar su teléfono, y tuvo que quedarse a ver los créditos. También tuvo que guardar el talón de su boleto y recibir una declaración de un empleado del cine que confirmaba que vio la película.

Alanis ya es un viejo conocido para los Guinness, debido a que el sacrificio con Spider-Man: No Way Home tuvo por objetivo recuperar su título de asistir a la mayor cantidad de producciones cinematográficas de una misma película. Alanis adquirió el récord por primera vez en 2019 al ver Avengers: Endgame 191 veces. En 2021, Arnaud Klein rompió su marca al ver Kaamelott: The First Installment 204 veces.

“Si alguien quiere romper mi récord nuevamente, quiero que lo piensen dos veces antes de intentarlo”, advirtió Alanis.

MARVEL | El problema de los X-Men

Sony Pictures obviamente tiene el plan de facturar con el Spider-Verse. Las cintas de Tom Holland ya son un éxito en el UCM y Venom hace de las suyas por su lado. Morbius viene a ser ese otro personaje que suma con la aparición de Vulture en el mismo universo de Morbius, por lo que se nos adelanta el plan de los Seis Siniestros.

Esto no es lo único que sucede con Morbius. Tan solo al comienzo de la película, el doctor Emil Nicholas menciona que existe esta “escuela para niños superdotados” en Nueva York, una referencia a la escuela de mutantes de Charles Xavier, alias el Profesor X.

Ocurre que este detalle tiene un problema legal para el futuro del UCM. Como Marvel Studios, propiedad de Disney, es el único que tiene los derechos cinematográficos de los personajes de X-Men, la aparición de “mutantes” en el Universo Spider-Man de Sony es básicamente imposible.

