La dinámica de Fortnite ha cambiado drásticamente con el Capítulo 3. En lugar de escopetas, los subfusiles son ahora las armas más populares y, en consecuencia, los estilos de juego deben variar.

Independientemente, habilidades como la lucha de cajas, la construcción y la edición siguen siendo útiles en Fortnite Capítulo 3 Temporada 1. Dominar estos aspectos centrales siempre será fructífero para los jugadores.

Veamos los estilos de juego que deben evitarse en las partidas de Fortnite Capítulo 3.

Tecla W

En la comunidad de Fortnite o en cualquier otro juego de FPS, la tecla W suele ser una estrategia para jugar de forma muy agresiva. En lugar de retroceder, los jugadores presionan constantemente a su oponente cerrando la distancia y presionando la tecla W.

Si bien muchos jugadores profesionales han estado usando la tecla W de manera efectiva en Fortnite, los jugadores ocasionales deben evitar este estilo de juego debido a las SMG.

Rifles de asalto para peleas de largo alcance

Fortnite ahora se ha convertido en un juego en el que las peleas tienen lugar principalmente a media y corta distancia. Debido a la falta de ametralladoras ligeras y rifles de francotirador, los jugadores no deben participar en combates de largo alcance.

Además, SCAR ya no está disponible en Fortnite y no tiene sentido pelear a larga distancia con el rifle de asalto Ranger. Existe una alta posibilidad de que el oponente tenga un MK Seven AR, que puede destruir fácilmente las construcciones y los jugadores desde la distancia.

Boxeo

El boxeo (colocarse dentro de una caja y esperar a que el enemigo cargue) ha sido una estrategia defensiva eficaz durante años en Fortnite. Sin embargo, esto ha cambiado con el Capítulo 3 de la Temporada 1, gracias al Stinger SMG y al MK Seven.

No es aconsejable quedarse en una caja y esperar al oponente. Pueden empujar fácilmente con un Stinger SMG y eliminar jugadores en segundos. Es mejor dejar esas peleas o ser el que empuja.

