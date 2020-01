El día de ayer se celebró la Ceremonia anual de los Globos de Oro que involucra a las principales estrellas de Hollywood. En esta gala, se premian a las mejores películas como series del año. Esta ha sido la 77° edición que comenzó en el año 1961.

Este año fue especial, por el hecho de que una película de superhéroes se encontraba nominada entre las mejores del 2019. ‘The Joker’ ha logrado ganar en dos categorías. Por un lado, la compositora Hildur Guðnadóttir ganó el premio como Mejor banda sonora original. Sin embargo, la mayor sorpresa de la noche fue el premio que recibió Joaquin Phoenix como Mejor actor de drama, tras interpretar a Arthur Fleck.

Estuvo claro que Joaquin Phoenix no la tuvo nada fácil para ganar este premio. Hemos podido ver a Christian Bale, Adam Driver, Antonio Banderas y Jonathan Pryce como los otros nominados en la categoría. Además, algo que llamó mucho la atención de los televidentes fue el discurso de Phoenix al momento de la premiación.

“Todos sabemos que no hay una maldita competencia entre nosotros. Soy su maldito estudiante. No puedo creer el hermoso e hipnotizante y único trabajo que todos vosotros habéis hecho este año, realmente me siento honrado de ser mencionado junto a vosotros […] Contrariamente a la creencia popular, no quiero ser el que cause problemas, pero la cosa está realmente j*****a.”

Por otro lado, el film no ganó el premio como Mejor película de drama. Este mismo lo recibió “1917”, una cinta dirigida por Sam Mendes.

#Joker gana de dos de los cuatro premios a los que estaba nominada en los #GoldenGlobes:



👉🏽 Joaquin Phoenix por Mejor actor de drama

👉🏽 Hildur Guðnadóttir por Mejor Banda Sonora#GlobosDeOro2020 #GlobosdeOro



Más info: https://t.co/Uf8D2c1tHL pic.twitter.com/HZPLQ6RH73 — Blog de Superhéroes - BdS 💥 (@blogsuperheroes) January 6, 2020