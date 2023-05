No cabe duda que Adam Warlock es uno de esos personajes que generó mucha expectativa cuando fue anunciado en la segunda cinta de los Guardianes. Todo indicaba que el personaje iba a ser un poderoso villano que se enfrentaría a los héroes y por qué no a los Vengadores en un futuro. No obstante, la cinta “Guardianes de la Galaxia 3″ le dio un giro a su historia.

En los cómics de Marvel el personaje fue creado por el Enclave y recién cuando se encuentra con el Alto Evolucionador toma el nombre de Adam Warlock, además le potenció los poderes. En la cinta, el personaje se enfrenta una y otra vez a su propia moral.

Esto se debe a que no sabe exactamente a quién apoyar o seguir. Se le describe en la película como un hombre sumamente poderoso, pero un tanto ingenuo; recordemos que son sus primeros días de vida, así que al igual que Vision deberá adaptarse a todo que se encontrará en la galaxia.

¿Cuál fue el destino de Adam Warlock?

Warlock tendría dos participaciones cruciales que demarcarían su futuro en el UCM. Cuando Qill está por morir en el vacío del espacio, este antihéroe utiliza sus poderes para salvarle. Volvería en la primera escena post-créditos para revelar a quién seguirá ahora.

Llevará el traje de los Guardianes de la Galaxia y tendrá que seguir las órdenes de sus nuevo líder: Rocket. En el equipo también está su mascota, el perro Cosmo, Quasar, Kraglin y una versión gigantesca de Groot, quien en los videojuegos tiene el poder de envenenar a sus enemigos.

La gran pregunta que se hacen muchos fans es si habrá una cuarta película de los Guardianes de la Galaxia. Por el momento, James Gunn afirma que es su último proyecto en Marvel, ya que ahora se dedicará a la producción de las cintas del universo de la Liga de la Justicia.

