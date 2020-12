Star-Lord es un personaje ficticio que aparece en Marvel Comics. Creado por Steve Englehart y Steve Gan, apareció por primera vez en Marvel Preview #4. Es hijo de la humana Meredith Quill y del Spartoi J’son, Peter Quill asume el manto de Star-Lord, un policía interplanetario. En el último número del cómic de “Guardianes de la Galaxia”, se reveló que Peter tiene una relación bisexual poliamorosa.

Marvel confirmó que el personaje de Chris Pratt en “Guardianes de la Galaxia” es bisexual y poliamoroso. En el último número “Guardians Of The Galaxy: I Shall Make You A Star-Lord #9″, el escritor Al Ewing profundiza en la sexualidad del vaquero espacial, quien se embarca en una relación bisexual y poliamorosa con una pareja formada por los personajes Aradia y Mors.

En este punto de la historia, Star-Lord está atrapado en un planeta llamado Morinus, donde conoce a dos humanoides, Aradia y Mors, y finalmente entabla una relación con ambos. El cómic muestra a los tres personajes en la “Octava Casa”, que es la Casa de la Muerte y el Renacimiento.

Peter Quill / Star-Lord (Foto: Guardians of the Galaxy / Marvel)

STAR-LORD, BISEXUAL Y POLIAMOROSO EN EL CÓMIC DE “GUARDIANES DE LA GALAXIA”

El cómic muestra la devoción de Star-Lord por Aradia y Mors mientras comparten un baño. Él les dice, “ustedes son mi hogar” antes de acurrucarse con los dos en el agua. Según Screen Rant, la relación dura más de 100 años.

La conversación que reescribe la historia de Star-Lord es la siguiente:

“Ha pasado más de una década”, Star-Lord les dice a Aradia y Mors sobre su tiempo en Morinus. “Es hora de aceptar la verdad, Aradia. Morinus es mi hogar”.

“Eres mi casa”, agrega.

Luego se muestra a los tres en un baño juntos, como dice Star-Lord, “Gracias por aceptarme, chicos”.

“Felicitaciones, Peter Quill”, dice Mors. “El tú-que-eras ha terminado. Eres recién nacido. Esás listo para aprender nuestros caminos”, agrega.

No está claro si la sexualidad del personaje se incorporará en la representación de Pratt en alguno de los próximos proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel.

El título del cómic es "Guardians Of The Galaxy: I Shall Make You A Star-Lord #9" (Foto: Marvel Comics)

