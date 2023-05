¿Será que generaron mucha expectativa? La película “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ ha generado diversas críticas tras su lanzamiento y después de su primer fin de semana en la cartelera internacional. Algunos espectadores han expresado su decepción con la trama, argumentando que no está a la altura de las dos entregas anteriores. ¿Pero qué tan “buena” resultó respecto a las demás películas del UCM?

La película, dirigida por James Gunn, sigue las aventuras de los personajes principales, Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket y Groot, mientras luchan contra un nuevo villano y descubren secretos del pasado de Peter Quill.

A pesar de que la obra cuenta con una sólida base de fans, algunos críticos han señalado que la trama es predecible y carece de sorpresas. Otros han criticado la elección de villano, argumentando que no está a la altura de los antagonistas anteriores. También hay quienes elogiaron la dirección de James Gunn y la actuación de los actores principales, especialmente Chris Pratt y Zoe Saldaña.

Así las cosas, el ranking de la UCM elaborado por Rotten Tomatoes, la base de datos especializada en series y películas, ha situado a los Guardianes de la Galaxia Vol. 3 en el puesto 19 de 32 obras cinematográficas. La película obtuvo una puntuación de 81%, superando a Capitán América: el primer Vengador (80%) y Capitana Marvel (79%), pero fue superada por Ant-Man (83%) y Black Panther: Wakanda Forever (84%).

Por si te lo preguntas, en el primer lugar continúa Black Panther de 2018 con un sólido 96% de aprobación, seguido por Avenger: Endgame con 94% y Iron Man de 2008 con 94%.

¿Nueva película de los Guardianes?

James Gunn, el director de “Guardianes de la Galaxia vol. 3″ (Guardians of the Galaxy Vol. 3) y también de las películas anteriores de la saga tiene muy claro lo que podría pasar si en algunos años se realiza otra cinta sobe los famosos superhéroes. Y es que “Guardianes de la Galaxia 3″ será la última cinta en la que Gunn esté detrás de las cámaras.

Así lo demostró el director estadounidense en una entrevista con la página web sensacine cuando le preguntaron si tenía en mente algún director para que esté a cargo de una película de Guardianes de la Galaxia en el futuro.

“No tengo en mente a nadie para que pueda dirigir una próxima película de Guardianes de la Galaxia, ya que creo que si hubiera otra solo funcionaría si el director le aporta su propia personalidad y hace algo diferente. Creo que tratar de hacer una película que tenga el tono (refiriéndose a su estilo) probablemente termine siendo un fracaso. Así que creo que realmente lo que importa es que el artista (director) haga lo que es fiel a sí mismo y que no se trata solo de agarrar la historia e imitar esto (estilo de James Gunn). No puedes porque no funciona, otras películas lo han intentado y no lo han logrado”.

