Un tráiler sorpresa de parte de Marvel. Tras “Avengers: Endgame”, varios personajes dejaron la Tierra para seguir con sus propias aventuras, entre ellos los Guardianes de la Galaxia. Estos personajes contará con una tercera película y según las imágenes del primer tráiler el equipo podría romperse en cualquier momento.

Recientemente, la productora compartió el tráiler oficial de “Guardians of the Galaxy Volume 3″ con imágenes realmente sorprendentes. Groot, por un lado, ya ha crecido bastante para convertirse en un adulto y se confirma que no es el mismo personaje de la primera película.

Como era de esperarse, los integrantes del equipo ahora son Groot, Mantis, Nebula, Drax y Star-lord, no hay rastro de Gamora. De alguna manera han conseguido una enorme nave y pasean por el espacio, aparentemente para ayudar a otras razas alienígenas.

Tráiler oficial de “Guardians of the Galaxy Volume 3″

“Hemos estado ausentes por algún tiempo. Pero sin importar lo que pase en adelante, la galaxia sigue necesitando a sus Guardianes”, comenta Peter Quill al inicio del avance. Seguidamente, vemos tristes imágenes de los orígenes de los integrantes del equipo.

También se añaden algunas escenas de Gamora, aquella que viajó al futuro con su padre. No parece que tenga una buena relación con su hermana, ni con Quill y no ha olvidado su viejo trabajo de asesina.

“Guardians of the Galaxy Volume 3″ se estrenará el 5 de mayo de 2023. Se espera que conecte con el conflicto actual entre multiversos o quizás tenga importancia para el desarrollo de Kang el Conquistador, quien aparecerá por primera vez en el UCM en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.