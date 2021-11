Tras el estreno de “Avengers: Endgame”, Marvel Studios se volcó en la producción de las diferentes series y películas de la fase 4. A través de Disney Plus, se estrenaron varias series cortas de los superhéroes como “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”.

Por otro lado, llevó a los cines las películas “Black Widow”, “Shang-Chi” y “Eternals”. Ahora es el turno de uno de los agentes de S.H.I.E.L.D. que colaboraron con la caida de Thano: Hawkeye.

Todo parece indicar que esta será la última producción del actor Jeremy Renner en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que la productora introduciría a su sucesora: Kate Bishop.

En el último avance que Marvel ha compartió vía YouTube, se les puede ver conversando acerca de sus trajes de superhéroes. “Como vengador, me mostraste que no necesitas superpoderes para ser un héroe”, explica Bishop.

“¿Deseas ser una superheroína? Pues hay mucho que perderás”, replica Hawkeye haciendo una referencia a todo lo que perdieron en Endgame. Recordemos que Black Widow se sacrificó para que los Vengadores puedan conseguir todas las gemas del infinito.

Tráiler de “Hawkeye”

