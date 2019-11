La noticia sobre la secuela de Joker fue viral por todo internet. The Hollywood Reporter, medio estadounidense, confirmó que el director Todd Phillips tenía la aprobación de Warner Bros para realizar el nuevo título. Sin embargo, Deadline rápidamente salió al frente para desmentir este rumor sobre la supuesta reunión entre Phillips y Emmerich, director de Warner Bros.

Ahora, el mismo Phillips salió a aclarar la situación de la supuesta secuela de Joker. Entrevistado por Indiewire, el cineasta negó que la continuación de Joker haya recibido luz verde por parte de Warner Bros., pero sí admite que el éxito de taquilla ha hecho que se plantee la secuela.

“Bueno, una película no genera mil millones de dólares y no hablan de una secuela. Joaquin [Phoenix] y yo hemos dicho públicamente que hemos estado hablando de una secuela desde la segunda semana de rodaje, porque es algo divertido de lo que hablar. Pero el artículo [de The Hollywood Reporter] se refería a otras cosas además de las que eran francamente falsas...”, dijo Phillips en referencia a su supuesto interés de hacer más película de origen de DC Comics.

Entonces, ¿cuál es la situación real de la secuela de Joker?

“Aquí está la verdad sobre la secuela. Mientras Joaquin y yo hemos hablado sobre eso, y mientras recorríamos el mundo con ejecutivos de Warner Bros., yendo a Toronto, Venecia y otros lugares, por supuesto, no sentamos a cenar y ellos dicen: ‘Entonces, ¿has pensado sobre...?’ Pero, hablando de contratos, no hay un contrato para que nosotros incluso escribamos una secuela, nunca nos hemos acercado a Joaquin para estar en una secuela. ¿Eso va a pasar? Nuevamente, creo que el artículo fue anticipatorio en el mejor de los casos”, concluyó el cineasta.

JOKER | Historia

Joker es una cinta producida por Warner Bros. y DC Comics. El elenco está conformado por Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron, entre otros. El estreno fue el 3 de octubre en Perú.

‘Joker’ se centra en el icónico archienemigo de Batman y es una historia original e independiente que no se ha visto antes en la pantalla grande. La exploración que se hace de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un hombre ignorado por la sociedad, no es solo el estudio de un carácter rasposo, sino también una historia de advertencia más amplia.