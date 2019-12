Joker se abre camino para los Oscar. La obra cinematográfica dirigida por Todd Phillips está nominada a cuatro categorías de los Globos de Oro.

Joker busca llevarse la corona como ‘Mejor actor en un drama’, ‘Mejor puntuación’, ‘Mejor director’ y ‘Mejor película de drama’. En esta última, Guasón deberá medirse contra The Irishman, 1917, Marriage Story y The Two Pope.

La ceremonia de los Globos de Oro se celebrará el próximo 5 de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE. UU.) y tendrá a Ricky Gervais como maestro de ceremonias.

JOKER | Los rivales del Guasón

Mejor película drama

1917

The Irishman

Joker

Marriage Story

The Two Popes

Mejor actor en una película de drama

Christian Bale, Ford v Ferrari

Antonio Banderas, Dolor y Gloria

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes

Mejor dirección

Bong Joon Ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Joker

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Mejor score original

Alexandre Desplat, Mujercitas

Hildur Guðnadóttir, Joker

Randy Newman, Marriage Story

Thomas Newman, 1917

Daniel Pemberton, Motherless Brooklyn

JOKER | Historia

Joker es una cinta producida por Warner Bros. y DC Comics. El elenco está conformado por Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron, entre otros. El estreno fue el 3 de octubre en Perú.

‘Joker’ se centra en el icónico archienemigo de Batman y es una historia original e independiente que no se ha visto antes en la pantalla grande. La exploración que se hace de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un hombre ignorado por la sociedad, no es solo el estudio de un carácter rasposo, sino también una historia de advertencia más amplia