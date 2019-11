Si bien al inicio muchos cuestionaban la decisión de Warner Bros. y DC Comics de crear una nueva adaptación del “Joker” para la pantalla grande, lo cierto es que Todd Phillips y Joaquín Phoenix demostraron que no fue ningún error, sino una renovación del cine de superhéroes que necesitaba el género luego de muchos años con Marvel Studios a la cabeza.

La cinta cuenta la historia de Arthur Fleck, un ciudadano de Gotham City que sufre de diversos trastornos mentales y que busca convertirse en un comediante. Sin embargo, la delincuencia y el mal trato de la sociedad a los más necesitados lo llevarán a convertirse en el “Joker”, el payaso criminal más famoso de todos los tiempos.

Si bien la actuación de Joaquín Phoenix sorprendió a todos, lo que más llamó la atención de esta película es que en un momento la audiencia no sabe en qué creer: algunas cosas de la película pasaron en realidad mientras que otras fueron completamente imaginadas por Arthur Fleck.

Hasta el momento, Todd Phillips ni su equipo se han pronunciado sobre lo que pasa realmente en “Joker”, ya que su objetivo era justamente confundir a sus espectadores para generar debate en los grupos y en las redes sociales.

Ahora, el mismísimo Joaquín Phoenix se unió a la conversación virtual, ya que ni siquiera él tiene claro qué es lo que pasó realmente con su personaje en la película. Esto fue lo que dijo en una entrevista a Los Angeles Times:

“Ha sido súper interesante cómo las personas reaccionan a la película y lo que ven. Para mí, todas esas respuestas son válidas”, dijo Phoenix. “Normalmente tienes que responder esas preguntas. Pero esto es realmente participativo e interactivo. Depende de la audiencia. Eso es muy raro, especialmente con una gran película de estudio, y no quiero arruinar eso diciendo: ‘No, esto Es lo que es.’ Para mí, hay tantas formas diferentes de ver a este personaje y su experiencia que no creo que se te ocurra un significado particular”.

En “Joker”, la película termina con Arthur Fleck siendo encerrado nuevamente en un instituto mental luego de realizar la ejecución pública de Murray Franklin en su propio programa de televisión, acto que desencadenó una serie de disturbios en Gotham.

Los fans entonces se han enfrascado en una conversación sin fin sobre el verdadero significado de la película. Algunos comentan que este nuevo “Joker” imaginó todo lo que sucedió en la película, mientras que otros opinan que todo pasó en realidad.

Para Phoenix, tal como admite en la entrevista, da su punto de vista y se encuentra dentro de este segundo grupo de personas: él cree que todo lo que pasó en “Joker” es real y que Arthur Fleck es el verdadero Joker. Eso si, da su opinión sin revelar detalles que conoce de la película al haber participado en ella.

“Cuando Scott Silver y yo nos sentamos a escribirlo, sabíamos lo suficiente sobre los cómics”, dijo. "Leía cómics cuando era niño, sabíamos que no tenía una historia de origen. No quiero decir si es real o no porque creo que es parte de la diversión. Se lo he mostrado a muchas, muchas personas diferentes y todos tienen una reacción diferente. Algunos de ellos dicen: "Oh, lo entiendo, me refiero a la última línea de la película, no lo entenderías, a una broma que estaba contando. Bueno, ¿es broma la película? ¿Es el chiste la cuestión? “. La idea es que no te gusta responder esas preguntas, porque es agradable ver las diferentes cosas que la gente le quita,” finalizó Joaquín Phoenix en la entrevista.

Tal como lo admite el actor, y también lo dijo anteriormente el director de “Joker”, para ellos ha sido una gran sorpresa todo el revuelo que ha causado la película, pero lo que más les gusta es el debate que se ha armado en torno al argumento de la misma sobre lo que pasó y lo que no al final de la cinta.