Por si las cosas aún no quedaron claras. Todd Phillips, el director de Joker, vuelve una vez más a confirmar que no habrá una secuela del Guasón, a pesar de su éxito en taquilla y excelente crítica en la comunidad de DC Comics.

En una entrevista para el podcast IGN UK, el cineasta de Joker dijo que no está en sus planes una secuela del clásico villano de Batman para la pantalla grande. El artista hizo referencia a la presión mediática que tendría hacer el proyecto.

“Bueno, había [una presión] incluso antes de que Joker se estrenara. Una película que hace ese tipo de negocios y logra hacerse tan querida en todo el mundo... nos hablaron de eso [una secuela]. De todas maneras, Joaquin y yo habíamos charlado sobre el tema cuando estábamos a la mitad del rodaje. Pero con toda honestidad puedo decir que no hemos ido más allá. Incluso Warner no lo ha hecho. Creo que solo nos están dando tiempo para descubrir si podemos hacerlo, si Joaquin está dispuesto a hacerlo, si los dos lo estamos. Pero todavía no nos acercamos a eso. Creo que algunas personas piensan que realmente no deberíamos hacerlo, y lo entiendo bastante bien. Estabas diciendo que la reacción de la gente a todo esto ha sido positiva. Parte de esto es: ‘no, no lo arruines con una secuela’ y lo entiendo también. Es interesante”, declaró.

Phillips también habló sobre las ideas que tuvo para Joker al inicio del rodaje. El actor Joaquin Phillips reveló que, en esas instancias, habían planes de una trilogía, pero todo no era más que una broma interna en la producción.

“Presenté el proyecto en forma de tres películas, Joker conmigo como director, y luego las otras con otros dos cineastas. Pero realmente no quiero nombrarlos porque entonces estos se convertiría en noticia y los atraería cuando ni siquiera les he hablado al respecto. Solo se lo conté a Warner Bros. Todavía pienso que es una gran idea, pero seré honesto contigo. Su argumento, bueno, no era un argumento, lo suyo es que no hay razón para crear su propia marca, no hay razón para arrojarnos a ese problema. Cuando queramos una de estas película la haremos, al igual que Joker. Lo entiendo, pero pensé que sería genial si se convirtiera en algo”, añadió.

Así las cosas, el siguiente paso de Joker es llegar a las casas de millones de fans. Warner Bros. anunció oficialmente el lanzamiento de su versión doméstica para Estados Unidos. La obra dirigida por Todd Phillips llegará justo para el regalo de Navidad.

La versión Digital HD de Joker saldrá al mercado el 17 de diciembre. Quienes deseen tener la versión 4K Ultra HD, Blu-ray o DVD deberán esperar hasta el 7 de enero de 2020.