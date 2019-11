Más claro que el agua. El actor Joaquin Phoenix, quien hizo de Joker en la película de Warner Bros., aseguró el éxito en taquilla del Guasón no es razón suficiente para pensar en una secuela.

En una entrevista para Los Angeles Times, Phoenix fue consultado sobre su disposición para una segunda película del Joker. Él dejó entrever que actualmente no hay motivaciones para encarnar nuevamente al mítico villano de DC Comics.

“No haría una secuela sólo porque la primera película es exitosa. Eso es ridículo”, declaró el actor.

“Supongo que el temor era que te encerrarías en hacer algo repetidamente que realmente no te importa que no te motive ni te emocione. Parte de toda la atracción para mí fue que no había expectativas. No firmé un acuerdo para hacer más películas. Fue un hecho único”, agregó.

El actor de Joker también contó sobre la discusión que tuvo con el director Todd Phillips sobre una secuela. "Mucho antes del lanzamiento o antes de que tuviéramos alguna idea de si sería un éxito, hablamos de secuelas. En la segunda o tercera semana de rodaje, pensé: ‘Todd, ¿puedes comenzar a trabajar en una secuela? Hay demasiado para explorar’. Fue una especie de broma, pero en realidad no”, concluyó.

JOKER | Historia

Joker es una cinta producida por Warner Bros. y DC Comics. El elenco está conformado por Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron, entre otros. El estreno fue el 3 de octubre en Perú.

‘Joker’ se centra en el icónico archienemigo de Batman y es una historia original e independiente que no se ha visto antes en la pantalla grande. La exploración que se hace de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un hombre ignorado por la sociedad, no es solo el estudio de un carácter rasposo, sino también una historia de advertencia más amplia.