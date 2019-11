Muchos abogan por la aparición de Joker en los Premios de la Academia, pero nadie le ha preguntado a Joaquin Phoenix al respecto. Lo cierto es que su respuesta es contundente y quizá te desanime saber sus razones.

Partamos de algo real. Ganar un Oscar no hace que una película sea excelente para la historia del cine. Sin embargo, los Premios de la Academia tienen cierto valor simbólico para los aficionados de Joker. Pero, para Joaquin Phoenix, las cosas son distintas.

En una entrevista para Interview Magazine en 2012, el actor de Joker habló sobre lo que opina de los Oscar, una ceremonia cuyos números de ratings son cada vez menores.

“Creo que son una mierda. Creo que es una mierda total y absoluta, y no quiero ser parte de eso. No creo en eso. Es como una zanahoria, pero es la zanahoria del sabor más horrible que he probado en mi vida. No quiero esta zanahoria. Es totalmente subjetivo. Enfrentar a las personas de esa manera es la cosa más estúpida de todo el mundo. Uno de los momento más incómodos de mi vida fue cuando Walk the Line [película en la que interpreta a Johnny Cash] pasó por todo eso de los premios. No quiero volver a tener esa experiencia jamás. No sé cómo explicarlo, y no es como si creyera que estoy por encima de todo eso, pero simplemente no quiero sentirme cómodo con esa situación”, comentó.

Joker es una de las cintas favoritas por la audiencia para que llegue a los Oscar 2020; sin embargo, se desconoce si el jurado la considerará para alguna de las categorías. Sea como fuese, sabemos que Phoenix no quiere formar parte de ese evento con mucha parafernalia.