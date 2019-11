El actor Joaquin Phoenix está sonado para llevarse la estatuilla dorada de los Premios de la Academia para 2020. Quien encarnó a Guasón en la película de Todd Phillips salió a defender su trabajo ante la opinión pública. Sucede que los seguidores de Batman y DC Comics están convencidos de que Phoenix no hizo del “verdadero” Guasón.

En una entrevista con The LA Times, Phoenix fue contundente sobre la interpretación que hizo de Joker y de cómo este se ajusta al universo de las historietas de DC Comics.

"Claro, para mí, lo es. Todd [Phillips] y yo hablamos mucho sobre las pocas oportunidades que tienes de que la gente no espere conocer la verdad definitiva sobre el personaje, y no sólo eso, sino que, probablemente, no la quieran. De hecho, lo que la película demanda, en este caso, es justo lo contrario. Por eso, pensé, ‘Podemos convertir esto en una ventaja, ¿por qué no?'”, declaró el actor.

Aún con estas dudas sobre Joker, la película dirigida por Todd Phillips recaudó 930 millones de dólares en todo el mundo. La obra de Warner Bros. obtuvo así el récord de la película con clasificación R más taquillera de la historia.