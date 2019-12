Todd Phillips, el director de Joker, confesó que el responsable de DC Entertainment, Walter Hamada, no entendió el proyecto y estaba en contra de cambiar la fórmula que la compañía venía haciendo con sus superhéroes para la gran pantalla.

En declaraciones para el podcast Rumble With Michael Moore, el cineasta de Joker explicó por qué quiso que Warner Bros. sea la encargada de la producción y cómo no podría haberse hecho si Hamada interrumpía el proceso creativo original de la película.

“Cuando el régimen cambió en Warner, también lo hizo en la parte de DC. Pusieron a Walter Hamada, quien había estado llevando una pequeña marca de terror en New Line. No podía hacer mucho por parar la película, y no estoy diciendo que lo habría hecho, pero no lo entendió”, declaró.

Phillips también comentó sobre el limitado presupuesto que tuvo Joker, pero aún así logró ser un éxito de taquilla en el mercado de las películas con calificación R.

“La verdad es que el presupuesto era tan pequeño, y digo pequeño en comparación con otras películas basadas en cómics. Al final la hicimos por 60 millones de dólares que es como una película independiente para ellos. La mantuvimos bajo el radar y pequeña en cierto sentido. No parecía que nos la pudiesen quitar, pero era como ‘¿Qué podemos realmente perder si esto es un desastre y nadie quiere verla, si es aburrida? Déjanos hacerla’”, agregó.

JOKER | Historia

Joker es una cinta producida por Warner Bros. y DC Comics. El elenco está conformado por Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron, entre otros. El estreno fue el 3 de octubre en Perú.

‘Joker’ se centra en el icónico archienemigo de Batman y es una historia original e independiente que no se ha visto antes en la pantalla grande. La exploración que se hace de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un hombre ignorado por la sociedad, no es solo el estudio de un carácter rasposo, sino también una historia de advertencia más amplia