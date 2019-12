Joker cerró su paso por los cines y ahora Warner Bros. anunció oficialmente el lanzamiento de su versión doméstica para Estados Unidos. La obra dirigida por Todd Phillips llegará justo para el regalo de Navidad.

La versión Digital HD de Joker saldrá al mercado el 17 de diciembre. Quienes deseen tener la versión 4K Ultra HD, Blu-ray o DVD deberán esperar hasta el 7 de enero de 2020.

Phillips expresó estar en contra de añadir escenas eliminadas o extendidas en la versión doméstica de Joker. “Odio los jodidos cortes extendidos. Odio las escenas eliminadas… Se eliminan por una razón… La película que existe es exactamente la que quiero que sea y nunca mostraré una escena eliminada”, declaró en una entrevista para Collider.

No obstante, el cineasta está dispuesto a mostrar un montaje de diferentes tomas del momento en el que Joker ingresa al programa de Murray Franklin.

“Aunque no me gustan las escenas eliminadas, montamos esta cosa divertida… de Murray Franklin, porque cada vez que el tipo se iba, Murray se paraba y se iba, ‘Por favor, den la bienvenida a Joker’, y las cortinas se abrían y él salía y hacía algo diferente cada vez. Ya sabes, en la versión de la película, él se gira y besa a la mujer. Pero cortamos esta cosa de ‘Por favor, démosle la bienvenida al Joker’, y no sé, lo hicimos 13 veces tal vez, y todas son diferentes y son muy divertidas y hay muchas que son buenas. Y digo, ‘Oh, me pregunto por qué no usé esa?’”, señaló.

Joker es una cinta producida por Warner Bros. y DC Comics. El elenco está conformado por Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron, entre otros. El estreno fue el 3 de octubre en Perú.

‘Joker’ se centra en el icónico archienemigo de Batman y es una historia original e independiente que no se ha visto antes en la pantalla grande. La exploración que se hace de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un hombre ignorado por la sociedad, no es solo el estudio de un carácter rasposo, sino también una historia de advertencia más amplia