“Justice League” ha dado mucho de qué hablar desde su estreno en el 2017. La película recibió muchas críticas negativas y, a pesar de que Zack Snyder se retiró de la dirección de la película al final de la grabación, mantuvo su crédito como el principal responsable. Durante años hizo entender a la comunidad que su plan era muy diferente a lo visto en la pantalla grande, y los fans comenzaron a pedir el famoso “Snyder Cut” de la cinta de DC y Warner.

Ahora, la compañía anunció junto a HBO Max que tendrían en exclusiva el estreno de esta nueva versión de la película, algo que les costaría un aproximado de 30 millones de dólares para juntar al equipo creativo, revisar todas las tomas que se grabaron y crear un producto tal y como Zack Snyder habría imaginado desde el principio.

El estreno de esta “Justice League" está programada para el 2021 y aún no se sabe si será una mini-serie de varios capítulos o si será una película como tal, en especial luego de que The Hollywood Reporter dijera que tienen material para una cinta de 4 horas. A la par, muchos ahora se preguntan si es que solamente revivirán esta película o DC tiene planes de volver al plan original del DCEU de Zack Snyder, comenzando con su secuela.

¿Esto significaría que habría una “Justice League” 2? Al inicio todo parecería indicar que si, en especial con el final abierto que dejaban con otras amenazas a enfrentar de este nuevo equipo, pero veamos lo que se sabe hasta ahora y por qué la acción en conjunta con HBO Max da más pistas del futuro del universo cinematográfico con Warner.

¿QUÉ PASÓ CON “JUSTICE LEAGUE” 2?

"Justice League" 2: ¿acaso Zac Snyder y HBO abrieron puerta a una secuela de la "Liga de la Justicia"? (Foto: DC / Warner)

Como creador de lo que eventualmente se llamaría extraoficialmente DC Extended Universe (DCEU), Snyder tenía un plan más amplio para este universo que iba a futuro después de “Justice League”. Ha mencionado repetidamente sus planes para un arco de cinco películas que gira en torno a Superman y se imaginaron varias secuelas de la Liga de la Justicia tal como en los cómics mencionan incontables aventuras.

Además, recordemos que el anuncio original de “Justice League” 2 llegó en el otoño de 2014 cuando Warner Bros. anunció una extensa lista de películas de DC hasta 2020. En ese momento, las esperanzas para el DCEU se expandieron más allá del plan original de Snyder, con películas en solitario para Flash, Aquaman, Wonder Woman, Batman, Cyborg y Green Lantern. Pero también se reveló que “Justice League” 2, originalmente presentada como “Justice League” Parte 2, llegaría a los cines en junio de 2019.

Siguiendo esa línea, incluso la compañía confirmó que Snyder sería su director y, aunque sus planes para la historia de “Justice League” 2 no se anunciaron en ese momento, desde entonces se han revelado varios elementos, lo que les da a los fanáticos una idea de lo que estaba planeando.

Zack Snyder agradecido por el "Proyect Comic Con"(Foto: Vero)

La película se construiría a partir de su final de la “Liga de la Justicia”, donde Wonder Woman mata a Steppenwolf y el equipo ve a Darkseid a través de un tubo de expansión, y se observa al equipo enfrentarse al mayor supervillano de DC. Su uso de la Ecuación Anti-Vida para esclavizar a la humanidad y a Superman (después de matar a Lois Lane) habría ayudado a involucrar la línea de tiempo de Knightmare, donde Batman, Cyborg y Flash intentan descubrir el viaje en el tiempo para que Flash pueda advertir a Bruce, tal como se ve en “Batman v Superman: Dawn of Justice”.

Por otro lado, con los roles de Green Lantern y otros personajes, “Justice League” 2 terminaría con la muerte de Batman como parte de la batalla climática contra Darkseid. Los cambios realizados en “Justice League” eliminaron cualquier configuración para el papel de este villano en su segunda parte, pero la escena posterior a los créditos del corte teatral todavía ayudó a provocar una secuela, pero no la que Snyder planeó.

La escena mostró a Deathstroke visitar a Lex Luthor en un yate y fue dirigida por Snyder mientras aún estaba involucrado con la película. Sin embargo, parte de la escena Deathstroke / Lex fue filmada por Whedon para incluir la configuración de los malos para formar “una liga propia” para que las semillas de la Legion of Doom pudieran ser plantadas.

Lo que Snyder planeó hacer después del debut de Deathstroke no está del todo claro. Ben Affleck fue quien reveló por primera vez las imágenes de prueba de la demanda, y los informes revelaron más tarde que Deathstroke tenía un papel en “The Batman”. Es probable que Deathstroke se esté preparando para una confrontación en la película de Ben Affleck, una película que ya no es posible, aunque podría serlo ahora que el Snyder Cut llegará a HBO Max.

¿LLEGARÁ “JUSTICE LEAGUE” 2 AHORA QUE SE LIBERARÁ EL “SNYDER CUT”?

Mural de Darkeis en "Justice League" Snyder's Cut (Foto: Vero)

Es posible que el público no conozca todos los detalles del plan de Snyder para “Justice League” 2 (o incluso para él, ya que nunca se contrató a ningún escritor para desarrollar un guión), pero está claro que los grandes rasgos de la historia están en su lugar. Todos los cambios realizados en “Justice League” para el corte teatral eliminaron la esperanza de que la historia de su secuela alguna vez se contara.

Sin embargo, el anuncio de que la Liga de la Justicia de Zack Snyder llegará a HBO Max cambia esto, ya que al menos es posible que la historia continúe. Sin el lanzamiento de la versión original de “Justice League” de Snyder, sus planes para “Justice League” 2 ni siquiera sería una discusión. Incluso ahora, todavía parece ser un sueño imposible que pueda suceder, pero muchos dijeron lo mismo sobre la posibilidad de que el Corte Snyder salga por más de dos años.

Las posibilidades de que Snyder cuente su historia de “Justice League” 2 se basan completamente en la recepción y el éxito de su corte de la primera película ahora. Si su “Liga de la Justicia” es un gran éxito para HBO Max, entonces al menos deberían considerar lo que se necesitaría para continuar.

¿Acaso se veía lo que pasaba con Flash al viajar por el tiempo? (Foto: Vero)

Producir “Justice League” 2 sin duda será un gran compromiso financiero para HBO Max. Según los informes, terminar la cinta" les costará entre 20 y 30 millones de dólares como ya se mencionó anteriormente, y es difícil imaginar que el presupuesto para “Justice League” 2 sea de menos de 150 millones. Volver a unir al elenco podría ser otro obstáculo que tendría que superar, especialmente cuando Gal Gadot y Jason Momoa llevan secuelas de franquicias exitosas que solo están conectadas de forma flexible con la historia de la película original.

Sin embargo, a medida que las guerras de transmisión continúan calentándose, la probabilidad de que la Liga de la Justicia de Zack Snyder sea una pieza de contenido original muy vista para HBO Max al menos hace posible de que la “Liga de la Justicia” 2 suceda de alguna forma. Hay material, existen empresas que lo respaldarían y actores que, por lo que se ha visto en sus redes sociales, les encantaría trabajar bajo Snyder nuevamente. Ahora solo queda la recepción del público para ver si se produce una secuela o no de esta película.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de Justice League distribuido por Warner Bros y DC Comics