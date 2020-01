Hace poco, se reportó que la compañía productora de J.J. Abrams Bad Robot estaría en conversaciones con Warner Bros. y DC para crear una nueva franquicia basada en “Justice League Dark”, también conocida como la “Liga de la Justicia Oscura” en español, donde producirían series de televisión, películas y hasta videojuegos con la historia de los cómics.

Esto ha traído más esperanzas a los fans de DC que, luego de lo que pasó con “Justice League” en el DCEU, han dado su visto positivo a otros proyectos de la compañía. Así se demostró en “Crisis en Tierras Infinitas”, el crossover de The CW que unió a todas las series basadas en personajes de DC Comics y creó su propia “Liga de la Justicia”.

Sin embargo, esta franquicia no estará enfocada en los clásicos héroes de la editorial, sino de un grupo más especializado de héroes que resuelven problemas bajo los radares de los “Super Amigos”, ya sea porque no pueden o quieren hacerlo.

Con J.J. Abrams a la cabeza, la alianza de Bad Robot y Warner ha emocionado a todos los fans de DC por lo que esto podría significar para el futuro del DCEU. Pero, ¿cuáles son los detalles de este acuerdo y cómo interactuará con sus demás productos? Si bien aún no hay ningún comunicado oficial, esto es lo que se sabe de este proyecto en conjunto.

AÚN NO HAY ACUERDO ENTRE J.J. ABRAMS Y WARNER BROS

J.J. Abrams podría ser el próximo gran director que ayude a DC Comics a revitalizar sus proyectos con "Justice League Dark" (Foto: Christopher Jue/ Disney)

Si bien el reporte de que “Justice League Dark” estaría en los próximos planes de Warner Bros es confiable, aún no hay nada escrito en piedra que una a la casa creativa de J.J. Abrams con la producción de esta franquicia. El proceso está en una etapa muy temprana de negociación y no se han seleccionado personajes, historias o plataformas iniciales.

Por otro lado, se ha afirmado que el acuerdo de producción entre Bad Robot y WarnerMedia es real, por lo que no sería raro que el primer producto de esta alianza incluya a su director J.J. Abrams, considerando su experiencia al trabajar en franquicias como Star Trek y Star Wars. Puede que DC esté buscando con sus héroes producir algo parecido a “Cloverfield” o “Super 8”.

Ahora, se sabe que Warner Bros. ha querido una película live-action de “Justice League Dark” desde hace más de una década, con Guillermo del Toro y Doug Liman a la cabeza del proyecto, pero ninguna de estas ideas vio la luz hasta ahora. De momento solo queda esperar a que se confirme algún proyecto entre ambas compañías, pero parece que están apostando mucho a ello.

ES UN UNIVERSO DE “JUSTICE LEAGUE DARK”, NO UNA PELÍCULA

Cuando se hacen este tipo de negociaciones, muchos fans creen que las compañías se unen para hacer una película independiente y eso es todo. Sin embargo, lo interesante de este acuerdo es que no se trata solo de una cinta en el cine o de una serie de televisión, sino que esperan que se cree una franquicia que una todas las posibilidades y sea multi-plataforma.

Un reporte de Deadline reza que Bad Robot está buscando específicamente ciertos personajes de “Justice League Dark” para hacer sus propios proyectos, lo que implicaría series en solitario o películas de inicio para luego hacer un enorme crossover como lo quiso ser “Justice League” en el pasado del DCEU.

Tener un nuevo universo de películas con nuevos nombres como Constantine, Xanadu y Zatanna podría ser el signo de que Warner Bros. daría un salto de fe con la marca de “Justice League Dark”, pero esta vez construyendo poco a poco su universo en lugar de lanzar primero la película de la unión de estos héroes, aprendiendo de sus errores del pasado.

Tan ambicioso proyecto podría ser solo posible gracias al acuerdo de WarnerMedia con Bad Robot, en especial si Abrams se une a la negociación. Él es uno de los pocos talentos de Hollywood que tiene una casa de producción propia y económica, así que sería lógico que Warner quiera el paquete completo para que experimente con el género de superhéroes con una franquicia que no ha sido tocada y poner su marca en el mundo de DC.

“JUSTICE LEAGUE DARK” LLEGARÍA A LA TV Y AL CINE

"Justice League Dark" 3 (Foto: DC Comics)

Como ya se mencionó anteriormente, los proyectos incluirán adaptaciones para la pantalla grande y productos de televisión que podrán interconectarse entre sí. Marvel Studios lo intentó con “Agents of S.H.I.E.L.D.” y “Daredevil”, aunque las mismas se disolvieron con el tiempo por los diferentes cambios que habría a futuro con la compra de FOX y la inclusión de Disney+.

DC Comics ahora tiene la oportunidad perfecta de experimentar con esta franquicia, creando a la par películas que funcionen en solitario pero también sean una parte importante de la serie de televisión de “Justice League Dark”. Aún queda por ver cómo harán esto, pero en definitiva deberán utilizar una fórmula innovadora para que las películas no se sientan como el verdadero final de la temporada de una serie o un capítulo más del programa de TV.

Además, otro punto importante es la casa de streaming de HBO Max que tiene WarnerMedia para distribuir su contenido. La plataforma llegará en algún momento de mayo del 2020, por lo que contenido original de estreno o anunciado sería vital para atraer a sus fans de siempre para que le den otra oportunidad a los héroes de DC en el cine y la TV.

Considerando la naturaleza desconocida de “Justice League Dark”, sus personajes no tan populares como la Liga de la Justicia original y su tono de horror, es natural esperar un presupuesto bajo o medio para este tipo de producciones al mismo estilo de “Cloverfield” o “Overlord”, ambos hechos por Bad Robot.

Esto posicionaría correctamente a la serie de televisión de “Justice League Dark” en HBO Max, separándolo efectivamente del Arrowverse de The CW, algo que con el último evento de “Crisis en Tierras Infinitas” hizo que todas las películas y series de DC sean parte de su propio multiverso.

¿“JUSTICE LEAGUE DARK” SERÁ PARTE DEL DCEU?

¿Se conectará la franquicia con "Justice League" o el universo de DCEU? (Foto: Warner Bros.)

Una de las preguntas más sonadas en las redes sociales sobre este proyecto, es si “Justice League Dark” se unirá al universo del DCEU. Lastimosamente, las líneas del universo cinematográfico de DC se han vuelto borrosas, ya que con las nuevas producciones de “Joker” y “The Batman” aún no se tiene claro qué forma parte del DCEU y qué no.

Esto incluiría a “Justice League Dark”, pero tiene el potencial de funcionar en ambas partes como parte del DCEU junto a “Justice League” y sus películas, o crear un universo totalmente aparte para funcionar de manera independiente y mencionar a los héroes clásicos de DC sin mostrar a sus actores como tal.

Los más entusiastas creen que “Justice League Dark” podría ser el pilar que DC ha estado buscando por mucho tiempo, así como J.J. Abrams el nuevo director de todo el DCEU para identificar las correctas interacciones entre sus películas, aunque de momento todo está en espera para consolidar este proyecto junto a Bad Robot.

De momento sería lógico que “Justice League Dark” se mantenga en un universo separado al DCEU e incluso lejos del “Arrowverse”. Al mismo estilo que “Crisis en Tierras Infinitas”, la franquicia podría unirse más adelante con otros productos de DC, pero en primer lugar se tiene que esperar el acuerdo final entre DC, Warner Media, Bad Robot y el mismísimo J.J. Abrams.