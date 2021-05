“Liga de la Justicia” de Zack Snyder, se estrenó en HBO Max el pasado marzo. El corte del director de casi cuatro horas con calificación R fue catalogada desde un inicio como dramáticamente diferente de la película estrenada en los cines en 2017, aunque haya utilizado gran parte de la misma cinta porque, en esencia, son la misma.

“Zack Snyder’s Justice League” en su idioma original, pero mejor conocida como “Justice League: Snyder Cut” fue sin duda una de las cintas más esperadas de DC Universe desde que HBO anunció que Zack Snyder retomaría el proyecto que abandonó por una tragedia familiar y que dejó en manos de Joss Whedon sin imaginar que cambiaría muchas cosas de la versión original.

Los protagonistas de “Justice League: Snyder Cut” son Henry Cavill (Superman) Ben Affleck (Bruce Wayne) Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg), Ezra Miller (Flash), Kiersey Clemons (Iris West) y Jared Leto (The Joker); y cuenta la historia de la unión de los superhéroes de DC para proteger la Tierra de los villanos Darkseid (Ray Porter) y Steppenwolf (Ciarán Hinds).

El actor David Thewlis quien interpretó a Ares en “Wonder Woman” que también tuvo participación en el primer estreno de la “La Liga de la Justicia” al parecer no sabia que esa participación en el nuevo estreno de “Justice League: Snyder Cut” iba a ser extendida. Esto es lo que explicó en actor y lo que realmente pasó con su escena.

EL ACTOR DE WONDER WOMAN QUE NO SABÍA QUE APARECIÓ EN “SNYDER CUT”

David Thewlis interpretó a Sir Patrick Morgan en Wonder Woman de 2017, aunque más tarde supimos que era, de hecho, Ares. (Foto: Youtube)

La estrella de Wonder Woman, David Thewlis, acaba de descubrir que su personaje villano Ares aparece en la “Liga de la Justicia” de Zack Snyder. El actor, que interpretó a Remus Lupin en la saga de Harry Potter, interpretó al Dios de la Guerra en la película de DC de 2017 protagonizada por Gal Gadot como la heroína amazónica.

Su personaje también hace una breve aparición en la “Liga de la Justicia” original, pero dado que básicamente todos recibieron más tiempo en pantalla con las dos horas adicionales del “Snyder Cut”, la actuación de Thewlis también se extendió, lo que el actor acaba de descubrir. Thewlis recientemente se dirigió a Instagram para explicar:

“Solo me gustaría decir que no tengo ningún recuerdo de que esto haya sucedido, supongo que fue antes del bloqueo. “No conozco a estos caballeros y no tengo idea de por qué mi brazo izquierdo es tan pequeño. Cualquiera que tenga más información, por favor acérquese”. Si bien entendemos que el sentimiento de Thewlis de que todo antes del encierro es algo borroso, tiene una buena razón para no recordar haber filmado esta escena y es porque en realidad, no es él.

Resultó que mientras Nick McKinless interpretó a Ares en el set de "Snyder cut", se utilizaron efectos visuales para colocar la cara de Thewlis en su cuerpo. (Foto: DC)

Aunque en “Justice League” cuando vemos su rostro, aunque sea brevemente, es en realidad él como Ares, para la versión de “Zack Snyder” no lo hicieron entrar para filmar imágenes adicionales. En cambio, tuvieron un doble sustituto para él y agregaron la imagen de Thewlis en CGI. Si bien es ciertamente gracioso que no tuviera idea de que estaba en una de las películas más esperadas del año, Thewlis pronto tendrá su propia oportunidad de jugar con CGI.

Esto será porque está listo para protagonizar las secuelas de “Avatar” de James Cameron e interpretar a un Na’vi llamado Peylak de la tercera a la quinta entrega. También escucharemos su voz en la próxima adaptación animada de “Terry Pratchett The Amazing Maurice for Sky” junto a David Tennant, Emilia Clarke y Hugh Laurie, entre otros.

Sin embargo, aunque los fanáticos estaban agradecidos de ver este tipo de continuidad en el Universo Extendido de DC, resulta que su inclusión en el "Snyder Cut" fue una sorpresa total para el actor. (Foto: DC)