“Justice League” es una de las películas más populares de los productos de DC Comics en el cine. En principio, esta cinta serviría como el bastión principal de la compañía con Warner Bros. para competir contra Marvel Studios, que en ese tiempo estaba teniendo muy buenos resultados en el cine con “Avengers” y su Universo Cinematográfico. Lastimosamente, una serie de eventos inesperados dejaron a la cinta sin su director y con Joss Whedon a la cabeza del proyecto.

Esto provocó que el corte final de la película no sea tal como Zack Snyder, su responsable original, había ideado, y a través de sus redes sociales comenzó a compartir imágenes de algunas cosas que había planeado para la película. Entre ellas, se mostraba una imagen de Darkseid, el legendario villano de DC Comics, que podría haber estado en la cinta.

De hecho, gracias al movimiento ‘Release the Snyder Cut’, tiempo después del estreno de “Justice League” se confirmó que el actor Ray Porter habría participado en el rodaje como este antagonista, pero no se anunció nada más para no violar los contratos de confidencialidad que tenían con Warner Bros.

Finalmente, ahora que se sabe que “Justice League” tendrá un corte del director Zack Snyder para HBO Max, el actor salió a confirmar todos los rumores de años atrás y utilizó sus redes sociales para confirmar que habría participado (y participará) en la famosa versión perdida del ahora célebre Snyder.

RAY PORTER SERÁ DARKSEID EN “JUSTICE LEAGUE” SNYDER CUT

Para un proyecto de la Comic Con del año pasado, el actor Ray Porter hizo una demo de su voz como Darkseid pidiendo que liberen el corte del director. Esto le dio muchas esperanzas a los fans de DC que finalmente vieron sus sueños hechos realidad cuando HBO Max anunció que estrenarían el esperado “Snyder Cut” de “Justice League” en el 2021 a través de su plataforma de streaming.

De momento no se tiene mucha información sobre esta producción, más allá de que aproximadamente costará unos 30 millones de dólares volver a producir todo el contenido que se tenía pensado para la cinta y que no harán grabaciones extras con sus principales protagonistas, es decir Gal Gadot, Ben Afflect, Erza Miller, Jason Momoa, Henry Cavill o Ray Fisher.

Sin embargo, esto no quiere decir que sus villanos puedan hacer algunas grabaciones extras para la película. Esto sumado a la revelación final de Ray Porter que habría tenido el papel de Darkseid en “Justice League” hizo que Internet explote celebrando años de rumores confirmados en un solo tweet: “Hola, soy Ray. Tuve el papel de Darkseid en “Justice League” de Zack Snyder".

That said, and because I’ve been given permission...

Hi, I’m Ray. I played Darkseid in Zack Snyder’s “Justice League”.

There. It’s out now. — Ray Porter (@Ray__Porter) May 22, 2020

Originalmente, se suponía que Darkseid haría varias apariciones en “Justice League”, incluso en el flashback de la batalla épica por las Cajas Madre, pero todo rastro de su presencia se eliminó del corte final, a excepción de la referencia huérfana de Steppenwolf. Ahora, con Zack Snyder finalmente logrando ver su visión original, Darkseid podrá dar a conocer su presencia a los héroes de la Tierra.

Se ha dicho que la versión original de “Justice League” de Snyder termina con Steppenwolf asesinado por Wonder Woman, en lugar del destino más ambiguo que recibe en la película final. Darkseid luego aparecería a través de un tuvo de gusano para amenazar a los héroes, preparando así el escenario para “Justice League” 2, una película que, en este punto, probablemente nunca suceda.

Por su parte, Ray Porter no ha querido hablar más del tema a pesar de su evidente emoción por la alianza con HBO. En una entrevista reciente con LightCast, Porter confirmó que trabajó con Ciarán Hinds en la película, lo que significa que podría haber un momento entre Steppenwolf y Darkseid en el próximo “Snyder Cut”:

“Para poder celebrar plenamente con todos los que han esperado tanto y trabajado tan duro para ver esta película, estoy orgulloso de ello”, compartió Porter. “Estoy orgulloso de haber hecho esta parte, estoy orgulloso de haber trabajado con las personas con las que trabajé, estoy orgulloso de conocer a Zack y Deborah, son dos de las mejores personas que te gustaría conocer. Pude actuar con Ciarán Hinds, ¿quéeeee?”

Durante la entrevista, Porter también confirmó que no interpretará en público la voz de Darkseid hasta que se publique el Snyder Cut el próximo año. “Hoy ha habido muchas preguntas en Twitter: ‘¿Puedes hacer la voz?’”, Dijo Porter. “Es como no, eso no va a suceder. Esperemos hasta 2021. Lo oirás cuando yo lo escuche”. El actor también habló sobre tener que mantener su papel en secreto todo este tiempo:

“Hay cosas que no quiero revelar, porque podemos verlo ahora”, explicó Porter, y agregó que trabajó en “Justice League” de Snyder cerca del final de la producción a fines de 2016. "Me quedé callado al respecto porque no quería confirmar nada, y firmé eso (NDA), y no quiero meterme con Warner Bros. Siempre han sido muy amables conmigo, y no quiero hacerlos enojar ".

A pesar de que esto haya entristecido a los fans, solo queda poco más de un año para ver la voz de Ray Porter en la piel de Darkseid, pero en definitiva será una gran sorpresa por la emoción que el mismo Porter expresa en cada video que ha aparecido desde el anuncio.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de Justice League distribuido por Warner Bros y DC Comics