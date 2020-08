Las filtraciones no se hicieron esperar durante el evento Fandome DC. A través de YouTube se compartió el siguiente tráiler oficial de Snyder Cut of Justice League y la comunidad no tardó en comentar las diferencias.

En total son dos minutos con diecinueve segundos de pura acción sin diálogos que se ambientan con “Aleluya” de Leonard Cohen. Uno de los detalles que más resaltan es el traje negro de Superman, lo cual nunca llegó a la “Liga de la Justicia”.

A su vez, aparece Darkseid, uno de los villanos creados por Jack Kirby. Finalmente, uno de los detalles que se diferencia con respecto a la versión del 2017 con los tonos de color y la estética que han modificado con el trabajo de CGI.

Estas dos imágenes contrastan cada detalle de esta nueva producción. Recordemos que los que se estrenará en HBO no es una película sino una serie de varias horas de duración. Básicamente será la cinta del 2017 pero con varias modificaciones.

“Justice League: The Snyder Cut” estrena tráiler y evidencia diferencias con la versión del cine. (Foto: DC)

DC dio a inicio la presentación de su convención digital, DC Fandome. El evento comenzó a las 12:00 horas con el panel de “Wonder Woman 1984”. A las 4:45 p.m. se tiene previsto que el productor y guionista estadounidense Zack Snyder responde a las preguntas de los fanáticos de Snyder Cut of Justice League.