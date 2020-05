“Justice League” es una de las películas más populares de los productos de DC Comics en el cine. Al inicio, esta cinta serviría como el bastión principal de la compañía con Warner Bros. para competir contra Marvel Studios, que en ese tiempo estaba teniendo muy buenos resultados en el cine con los “Avengers” y su Universo Cinematográfico. Lastimosamente, una serie de eventos inesperados dejaron a la cinta sin su directoro, con Joss Whedon a la cabeza.

El resultado fue muy diferente a lo que su director original Zac Snyder había previsto y “Justice League" se convirtió en un fracaso en la taquilla. Con un presupuesto inicial de 300 millones y la participación de pesos pesados como Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher, la película solamente recaudó 658 millones de dólares con casi la mitad de sus críticos descontentos por su desarrollo.

Los fans de DC entonces se decepcionaron de lo que la compañía podía lograr y acusaron a Zac Snyder de arruinar una película tan esperada. Sin embargo, este fue publicando con el pasar de los años bocetos de su idea original y dio pistas de que existía un “corte del director”, un Snyder Cut de “Justice League” que si daba justicia a lo que planeaba él con la empresa de cómics.

Después de mucha espera y rumores por años sobre esta versión del director, finalmente hoy los seguidores de DC han sido recompensados por un anuncio: esta versión de la película llegará en el 2021 de la mano de HBO Max, en una alianza con el director y Warner Bros. para brindar la verdadera película de “Justice League”. ¿Qué significa esto exactamente?

¿QUÉ SIGNIFICA EL ESTRENO DE “JUSTICE LEAGUE” SNYDER CUT EN HBO MAX?

Imagen de "Justice League", Snyder Cut (Foto: Vero)

A diferencia de lo que muchos creen, el corte de Snyder de la película “Justice League” no estaba oculto en las oficinas de Warner o se terminó de parte independiente del director. En realidad, Zac Snyder tenía una idea de una película que dejó a mitad de camino en la post-producción, con mucho contenido por editar y re-grabaciones que no pudo asesorar por el suicidio de su hija.

Con este sensible hecho él no pudo estar más dentro de la producción y decidió dedicarle todo el tiempo posible a su familia. Joss Whedon asumió el mando junto a otros jefes de producción de Warner, pero al final sin la dirección de su director original se armó la película con lo que se podía y todo fue un “desastre” para la crítica. Desde entonces, Snyder no ha hecho más que compartir sus ideas originales para ver si en algún momento podrían hacer su versión original de “Justice League”.

Imagen de "Justice League", Snyder Cut (Foto: Vero)

Pero no todo es fácil. Tal como se mencionó, no es que la versión del director se guardó en algún lugar para luego liberarse como el “Snyder Cut”, sino mas bien tienen material para cuatro horas de película o para una división en una mimi-serie, así lo informó The Hollywood Reporter. Con esto, el director también tendría que hacer algunas re-grabaciones que no se hicieron en la época y que él tenía planeado desde el principio.

Esto no se haría gratis. El proyecto costaría un aproximado de 30 millones de dólares además del uso de material anterior grabado para la película original, por lo que sería una gran apuesta para HBO Max y DC de revivir una de sus películas más polémicas en su historia y que durante mucho tiempo alimentó el hashtag #ReleaseTheSnyderCut, un movimiento al que incluso sus protagonistas se unieron.

“Será algo completamente nuevo. Y, especialmente para aquellos que vieron la película original, será una nueva experiencia alejada de esa cinta”, dijo el director a The Hollywood Reporter. En otras ocasiones, el mismo director ha confesado que no ha visto “Justice League”, pero por lo que le han contado los fans no han visto ni una cuarta parte de lo que se planeó originalmente para la cinta.

Imagen de "Justice League", Snyder Cut (Foto: Vero)

Todo este movimiento significa dos cosas: en primer lugar que tanto Warner como DC saben escuchar a sus fanáticos para darles lo que buscan y en segundo lugar que no están dispuestos a abandonar lo que crearon hace mucho tiempo con sus personajes en el cine. ¿Podría ser que la nueva “Justice League” reivindique el proyecto que se formó durante años?

En definitiva algo está planeando Warner Bros. a futuro con sus famosos personajes, pero este podría ser el indicador que les falta para decidir si continuar con su línea de tiempo original o hacer un reinicio y crear su universo cinematográfico de forma diferente. Considerando el éxito que han cosechado “Wonder Woman” y “Aquaman”, puede que la primera opción sea la más viable para ellos.

¿QUÉ ES EL “SNYDER’S CUT” DE “JUSTICE LEAGUE”?

Antes de entrar de lleno a este tópico específico, se tiene que hablar de las diferencias que existen entre un corte final de una película y un “Director’s Cut”, la versión del director que puede variar de su versión comercial con escenas extras, cambios del guión, etc.

Usualmente, las productoras de cine trabajan con un director que guía a todas las áreas para realizar una película de acuerdo a su visión, pero es en la etapa de la post-producción donde la película realmente es “ensamblada” y editada para que sea vista por el público.

Se dice que el editor realiza esta versión con algunos comentarios del director para evitar que este último esté “cegado” al momento de editar la película. Lo que el editor o los editores priorizan es que la película tenga un ritmo adecuado, llegue a los puntos de inflexión correctos y dilatan o comprimen la historia para llegar a un tiempo establecido de proyección.

Por ello, es usual ver que existan dos versiones de una película, una que fue editada por el equipo de post-producción y otra que fue directamente bajo la mano del director. “Justice League” no es la excepción, aunque su versión original nunca fue lanzada al público y no se sabe a ciencia cierta si de verdad existe este corte renderizado para su publicación.

Lo que sí se sabe es que todas las escenas que componían el “Snyder Cut” fueron filmadas, algo que el mismo artista de guiones gráficos Jay Oliva confirmó en su momento. Él dijo que estaba seguro de que se filmó todo lo que Snyder había planeado mostrar en su versión de la película y que solo algunas fueron re-hechas.

¿POR QUÉ TODOS BUSCAN EL “SNYDER’S CUT” DE “JUSTICE LEAGUE”

Portada hecha por un fan del "Snyder's Cut" de "Justice League" (Foto: Bosslogic)

La petición de la revelación del “Snyder’s Cut” ha sido algo larga pero constante, por lo que dos años después del estreno de la película los fans aún siguen esperando la respuesta de la productora para que libere esta versión que todo el mundo sabe que existe. ¿Cómo comenzó todo este movimiento?

Al parecer, todo empezó con la petición en la página web Change.org sobre los cambios que hicieron a “Justice League" y el por qué se vio tan diferente a lo que supuestamente el director Jack Snyder había planeado que iba a ser. Si bien estas acciones por los fans eran comunes en la página, más de 100 mil personas la firmaron en solo días, para luego alcanzar su cifra máxima de 179 mil firmas con una notable cobertura en la prensa internacional.

Poco tiempo después se creó la página ForSnyderCut.com por una tal Fiona Zheng. La idea de esta página era crear una alerta sobre el corte del director de “Justice League” que era muy diferente a la original, publicando fotos de cosplayers pidiendo que liberen el “Snyder’s Cut” frente a las oficinas de Warner Bros y publicando fotos de los storyboards de la película donde aparecía Darkseid.

Fans afuera de las oficinas de Warner Bros con la pancarta #ReleasetheSnyderCut (Foto: Leo Cortez)

No fue sino hasta el 2018 que el mismo Zack Snyder hizo referencia al tema. Hasta el momento las personas no estaban seguras de si existía tal corte, pero el director comentó a subir contenido secreto en sus redes sociales sobre “Justice League”, ya sea con escenas nunca antes vistas, fotos o pedazos de la historia que fueron completamente removidos de la versión teatral de la película.

De esta manera, se ve el cambio de lo que había sido la recuperación del cuerpo de Superman, un mural mencionando a Darkseid y muchas otras cosas más que los fans nunca vieron en “Justice League”. Por si fuera poco, también publicó que el General Swanwick (Harry Lennix) era Martian Manhunter en sus bocetos, que Ray Porter había sido llamado como Darkseid, Peter Guinness como Desaad y otros personajes que fueron eliminados del reparto de “Justice League”.

Mural de Darkeis en "Justice League" Snyder's Cut (Foto: Vero)

Fue por este tiempo también que los fans adoptaron una campaña para organizar donaciones para el “American Foundation for Suicide Prevention”, en honor de la hija de Zack Snyder que había cometido este acto en mayo del 2017. Junto a las donaciones, creció el interés de las personas sobre el Znyder’s Cut e incluso el mismo director entró directamente en la campaña con un diseño de un polo que tenía su plan para el arco de cinco películas para el DCEU, algo que nunca pasó.

Diseño de Zack Snyder sobre su plan del DCEU (Foto: Zack Snyder)

La emoción crecería hasta el estreno de “Aquaman”, la primera película de DC luego de “Justice League”, donde Jason Momoa confirmó en una rueda de prensa por su estreno que la película era la continuación directa del final del Snyder’s Cut. Por su parte, el director publicó una imagen de “Aquaman” regresando al mar junto a Mera y Vulco quién habían convencido a Arthur Curry de regresar a su hogar por el peligro que se avecinaba.

Pero lo que realmente encendió los motores fue una entrevista que tuvo el actor con MTV News, convirtiéndose así en el primer actor que pedía abiertamente el “Snyder’s Cut”, mostrando su frustración por la naturaleza de la industria del cine que frenaba a los actores de ser completamente sinceros sobre este tema.

Aquaman regresando al mar siendo convencido por Mera y Vulko al final del "Snyder's Cut" de "Justice League" (Foto: Zack Snyder)

No fue sino hasta este año 2019 que Zack Snyder estuvo en un evento de tres días mostrando sus cortes como director de “Dawn of the Dead”, “Watchmen” y “Batman v Superman” en el auditorio del ArtCenter College of Design. Aquí fue inevitable que los fans le preguntaran sobre el “Snyder’s Cut” de “Justice League”, a lo que este respondió confirmando que sí existía tal corte de una forma indirecta.

Él confesó que el guión tuvo que ser re-escrito por los numerosos elementos oscuros que había puesto en la película, como por ejemplo el asesinato de Lois Lane a manos de Darkseid en la cueva de Batman. Aunque fue durante la firma de autógrafos donde finalmente el director admitió en cámara y por primera vez que existía ese corte, pero que el resto dependía de Warner Bros.

It's done. It's up to them.



Tried cleaning up the audio a bit to make what he's saying more discernible@wbpictures #ReleaseTheSnyderCut pic.twitter.com/VUuxqWLK8d — Charlie (@SnyderCutJL) March 26, 2019

Con la existencia del “Snyder’s Cut” confirmada, se creó un nuevo proyecto llamado “Proyect Comic Con” que buscaba aumentar la conciencia de los fans sobre la existencia de este corte. El proyecto creó publicidad en varias partes de San Diego con declaraciones de sus participantes y sumó 15 mil dólares a la “American Foundation for Suicide Prevention”.

Sin duda alguna, lo que más sorprendió a todos fue que Ray Porter apoyó a la causa revelando la voz que habría utilizado siendo Darkseid, pero no decidió hacer más para no violar su contrato de confidencialidad. Zack Snyder agradeció todo este movimiento en sus redes sociales por el billboard que se publicó en el Times Square de New York.

Desde entonces, tanto miembros del elenco oficial como del equipo que trabajó con Zack Snyder han revelado más y más datos del oculto “Snyder’s Cut” e incluso Jason Momoa admitió haber visto el corte en una de sus publicaciones de Instagram. Por ahora solo queda esperar y descubrir realmente si Warner Bros quiere publicar esta versión del director en los cines o se mantendrá como uno de los más grandes secretos de la compañía para el universo cinematográfico de DC.

FOTOS DEL “SNYDER’S CUT” DE “JUSTICE LEAGUE”

Barry Allen y Iris West aparecían en el "Snyder Cut" (Foto: Vero)

Zack Snyder agradecido por el "Proyect Comic Con"(Foto: Vero)

Fotos del "Snyder Cut" de "Justice League" publicado por el mismo Zack Snyder (Foto: Vero)

General Swanwick (Harry Lennix) era Martian Manhunter en sus bocetos (Foto: Vero)

Fotos del "Snyder Cut" de "Justice League" publicado por el mismo Zack Snyder (Foto: Vero)

General Swanwick (Harry Lennix) era Martian Manhunter en sus bocetos (Foto: Vero)

Fotos del "Snyder Cut" de "Justice League" publicado por el mismo Zack Snyder (Foto: Vero)

Fotos del "Snyder Cut" de "Justice League" publicado por el mismo Zack Snyder (Foto: Vero)

Zack Snyder agradecido por el "Proyect Comic Con" (Foto: Vero)

Fotos del "Snyder Cut" de "Justice League" publicado por el mismo Zack Snyder (Foto: Vero)

¿Acaso se veía lo que pasaba con Flash al viajar por el tiempo? (Foto: Vero)

Fotos del "Snyder Cut" de "Justice League" publicado por el mismo Zack Snyder (Foto: Vero)

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de Joker