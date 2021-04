El Snyder Cut, una versión extendida de “Justice League”, debutó en HBO Max el pasado marzo del 2021, un estreno que los fans de DC y los seguidores de los cómics han tomado con euforia. Como se sabe, Zack Snyder renunció como director de la película en mayo de 2017 después de una tragedia familiar y fue Joss Whedon quien culminó la cinta.

Después de muchos años que los fanáticos criticaran la cinta por su tono inconsistente, un guión mal trabajado y efectos especiales exagerados, los entusiastas de los cómics se reunieron durante años utilizando el hashtag #ReleaseTheSnyderCut, para impulsar el lanzamiento de la versión original del director.

Por su parte, Zack Snyder también hizo lo suyo para alimentar este movimiento, ya que mostraba en sus redes sociales, principalmente en Vero, que efectivamente existían muchas escenas eliminadas que él había planeado para su versión de la película e incluso habían otros bocetos que presentaban a nuevos personajes, como el Detective Marciano.

Lo que tal vez nadie se esperaba, era que Zack Snyder tuviera mucho más en su visión que una simple película. Llegó al punto de idear una “Liga de la Justicia 2″, donde Batman perecería por un bien mayor. ¿Cómo iba a ser esto posible? Zack Snyder lo confesó en algunas recientes entrevistas.

LA MUERTE DE BATMAN, LA HISTORIA FRUSTRADA DE “JUSTICE LEAGUE 2″

Batman sería confrontado por el Joker en Knightmare revelando una cruda verdad (Foto: Warner Bros.)

Si bien Warner Bros. no planea continuar con el Snyderverse, el destino del Caballero de la Noche en las secuelas se ha revelado a través de las ideas conceptuales de Snyder que se han hecho públicas. El Snyder Cut ayudó a iniciar el destino de Bruce a través de la conversación que Bruce tiene con el Joker de Jared Leto en la escena final del Knightmare.

Mientras los dos rivales tienen una conversación intensa, Joker dice algo que alude a que la muerte de Batman es un componente clave para deshacer este oscuro futuro. Joker dice: “A veces me pregunto, ¿Cuántas líneas de tiempo alternativas destruyes el mundo porque, francamente, no tienes los cojones para morir tú mismo?”, presagiando eso porque Bruce no estaba dispuesto a morir, por eso están atrapados. Es la realidad.

El Joker le diría que por su culpa todo pasó, porque no ha tenido la disposición de morir por otros (Foto: Warner Bros.)

“Justice League 2″ habría terminado con Darkseid matando a Lois Lane y haciendo que Superman sucumbiera a la Ecuación Anti-Vida que desencadena la saga Knightmare. La escena final de la secuela no producida habría tenido lugar cinco años en el futuro, donde los héroes restantes de Batman y la Tierra todavía estarían en pie.

En “Justice League 3″, Flash habría retrocedido con éxito en el tiempo para decirle a Batman una frase clave que lo cambiaría todo. Bruce, que en esa línea de tiempo sospechaba de las mentiras de Lois sobre su embarazo, aprendería de Barry que tenía razón: Bruce era de hecho el padre. Cuando Lois aparece después de que Flash desaparece, Bruce hace lo que no hizo originalmente y escucha lo que tiene que decir sobre su información sobre los planes de Lex Luthor.

Batman con la conversación del Joker y el mensaje de Flash, sabría que tendría que sacrificarse en el futuro (Foto: Warner Bros.)

Esto se remonta al momento con Joker en el Snyder Cut porque Batman termina salvando a Lois de ser asesinada por Darkseid cuando recibe el golpe del Omega Beam. Debido a que Bruce elige escuchar a Lois en lugar de desacreditarla después de que mintió sobre el padre biológico de su bebé en “Justice League 2″, eso cambiaría el resultado en “Justice League 3″. Al prevenir la muerte de Lois, el sacrificio de Batman llevaría al equipo y a todo el Universo DC. a enfrentarse a Darkseid de una vez por todas donde ganan finalmente.

En el enfrentamiento final, Batman, que ya estaba muriendo debido a que fue golpeado por el Rayo Omega de Darkseid, se sacrificaría para acabar con el señor Apokolips para siempre. Es por eso que la declaración de Joker a Bruce en Snyder Cut es más importante de lo que algunos pueden darse cuenta, ya que sería fundamental para “Justice League 2″ y “Justice League 3″.

Si bien hubiera sido ciertamente emocionante ver a Batman morir en la pantalla grande, esto sería algo nuevo para la historia mediática del personaje. Además, que Bruce reciba el golpe para salvar a Lois y evitar que Superman sea corrompido por Darkseid es una gran despedida para el justiciero. La “Liga de la Justicia 2″ y la “Liga de la Justicia 3″ no existirán, pero el momento con Joker en “La Liga de la Justicia” de Zack Snyder comenzó lo que habría sido un final heroico para el Batman de Ben Affleck.