“Liga de la Justicia de Zack Snyder” fue estrenada en HBO Max el pasado mes de marzo. El corte del director de casi cuatro horas con calificación R fue prometida como dramáticamente diferente de la película estrenada en los cines en 2017, aunque se utilizó gran parte de la misma cinta porque, en esencia, debían ser “la misma”.

“La Liga de Justicia de Zack Snyder” se ha convirtió en uno de los estrenos más esperados de este año, sobre todo para todos aquellos fans que se movilizaron bajo el hashtag #ReleaseTheSnyderCut y lograron que Warner le diera luz verde a este proyecto, que buscó respetar el plan original de Snyder para el film de 2017.

Cuando “La Liga de la Justicia de Zack Snyder” llegó a HBO Max, las diferencias entre ella y la versión teatral fueron inmensas, impactando todo, desde el tono completo de la película hasta la fuente de los subtítulos. Donde la mayoría de los cortes del director pueden restaurar un poco de metraje y reordenar algunas escenas, estas eran realmente dos películas diferentes.

Pero las diferencias no se detienen con el gigantesco tiempo de ejecución del “Snyder Cut” o la sorprendente diferencia tonal entre los cortes; hay algunas diferencias tan sutiles que podrían haberse escapado de espectadores menos escrupulosos. Específicamente, el tipo de letra utilizado para el diálogo islandés durante el primer encuentro de Bruce Wayne con Arthur Curry, también conocido como Aquaman, ha cambiado.

LA RAZÓN POR LA QUE ZACK SNYDER USA TIMES NEW ROMAN PARA LOS SUBTÍTULOS

Cuando Darkseid amenazó la tierra por primera vez, Zeus, los dioses, los humanos, los Atlantes, los Green Lantern Corps y las guerreras Amazonas se unieron para hacerle frente y lograron derrotarlo. (Foto: DC)

En la versión teatral de “La Liga de la Justicia”, la escena dura solo unos tres minutos y medio, presenta una sola línea islandesa que en realidad se traduce: una broma de de Curry diciéndoles a sus amigos islandeses que obtendrá el dinero que Bruce promete por información forma u otra. El subtítulo adjunto utiliza la fuente Arial estándar.

En “Snyder Cut”, esta escena es considerablemente diferente. No solo tiene más del doble de longitud, con un tono más serio (la broma ya ni siquiera se traduce en la escena), sino que hay varias líneas más de diálogo islandés que se han traducido, solo que esta vez los subtítulos usan Times New Roman.

Si bien Times New Roman es una fuente bastante estándar utilizada en procesadores de texto, es mucho menos común en el mundo de los subtítulos y la localización, lo que sugiere que esto puede haber sido una elección estilística intencional. Pero, ¿por qué el cambio? Si bien nadie involucrado en la producción de “La Liga de la Justicia de Zack Snyder” ha quedado registrado en lo que respecta a este sutil detalle, existen varias teorías plausibles.

Nunca se dice exactamente cuánto tiempo ha pasado entre las dos películas, aunque “Justice League: Snyder Cut” suelta algunas pistas (Foto: Warner Bros.)

La primera es que tiene algo que ver con las “serifas”. En tipografía, las serifas son florituras decorativas que aparecen al final de las líneas que forman las letras, por lo que Times New Roman se considera una tipografía “serif”, mientras que la mucho más recta y moderna Arial es una “sans serif”. Normalmente, los subtítulos utilizan Verdana, que es sans serif.

Dado que los trazos decorativos que distinguen a las serifas tienen sus raíces en la estética de los talladores de piedra centenarios, es posible que la diferencia esté destinada a comunicar la edad y la sabiduría del pueblo islandés. Las fuentes serif también comunican un nivel de confiabilidad, lo que tiene sentido ya que la gente honesta del pueblo es, por el contrario, escéptica del multimillonario Bruce Wayne.

“La Liga de la Justicia de Zack Snyder” no ayudó a mover la aguja de la cifras en HBO Max (Foto: HBO Max)

Por otro lado, la razón de la diferencia podría estar simplemente enraizada en el hecho de que normalmente no se usa para subtítulos. Las audiencias que vean “Snyder Cut”, ya sea de forma consciente o no, se centrarán en estas líneas, ya que no están acostumbradas a ver este tipo de letra en la parte inferior de sus pantallas. Del mismo modo, aunque el final de la escena establece que Bruce habla al menos un poco de islandés, sigue siendo un “extraño en una tierra extraña”.

La audiencia puede identificarse con Bruce, ya que están fuera de su elemento. Por supuesto, siempre es posible que se haya usado Times New Roman por error y no fue algo con lo que nadie en la producción tuviera problemas, pero considerando las diferencias entre la versión teatral de “La Liga de la Justicia” y el “Snyder Cut”, está claro el nivel de detalle que fue en la elaboración de la “Liga de la Justicia de Zack Snyder” va lo suficientemente profundo como para que la fuente de los subtítulos se considere una decisión artística.