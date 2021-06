¿Te has preguntado cómo funcionan las diferentes líneas de tiempo en el Universo Cinematográfico de Marvel? En “Avengers: Endgame” vimos que los Vengadores utilizaron las partículas de Pym para viajar al pasado y así tomar las gemas del infinito con el objetivo de revertir lo ocasionado por Thanos.

Como es de esperarse, esta nueva mecánica tiene consecuencias en el futuro del UCM. Recientemente, se a estrenado en Disney Plus la nueva serie “Loki”, en donde el dios del engaño es apresado por la Autoridad del Tiempo por haber roto la “Sagrada Línea de Tiempo”.

En los primeros minutos de la serie, vemos que el personaje cae un desierto de Mongolia y es interceptado por TVA. El teseracto es confiscado y Loki apresado por sus acciones. En su proceso de detención, se le explica cómo es que funcionan las líneas temporales.

¿Qué es la “Sagrada Línea de Tiempo”?

Miss Minutes explica que en el pasado las diferentes líneas temporales competían por la supremacía del tiempo. Esto casi destruye el universo, así que los Guardianes del Tiempo tuvieron que intervenir para crear la “Sagrada Línea de Tiempo”.

Todos aquellos que interfieren con el curso natural del tiempo crean un Nexus, lo cual si no se controla termina por ramificarse y ocasionar un problema mayor en el futuro. Por este motivo, Loki ha sido apresado.

Por error de los Vengadores, él terminó por crear una línea de tiempo alternativa tras usar el teseracto. Todos aquellos que rompen el tiempo serán juzgados por TVA; en el caso de Loki, tendrá que remendar sus errores del pasado.

Loki explica por qué el Capitán América no rompió la Línea Sagrada del Tiempo

Como era de esperarse, la serie Loki respondió una de las preguntas más recurrentes desde el estreno de Endgame: ¿cómo hicieron los Vengadores para viajar al pasado y no romper el multiverso del UCM? ¿Cómo es que la Gamora del pasado puede seguir en el presente sin problemas?

Marvel acabó con todas estas dudas de los viajes en el tiempo de Endgame gracias a la afirmación de la Agencia de Variación Temporal, de que absolutamente todo en el plan de los Vengadores sucedió según lo previsto. Ocurre que todo era parte del plan de los Guardianes del Tiempo para preservar la línea de tiempo principal y, por lo tanto, ninguna de sus actividades durante el atraco puede clasificarse como una abominación.

No hay ninguna falla en la lógica general en su mayor parte, ya que encaja con lo que The Ancient One le dijo a Bruce Banner sobre poder restaurar la línea de tiempo devolviendo lo que se tomó (las Infinity Stones), pero la regla absuelve de manera crucial la desviación del Capitán América al volver con Peggy.

Para la Agencia de Variación Temporal, el Capitán América no rompió las reglas, y la rama de la línea de tiempo que creó presumiblemente se le permitió existir junto con la Línea de tiempo sagrada porque estaba al servicio de su preservación. Como mínimo, el hecho de que pudo regresar de esa rama al final de Endgame confirma que la TVA nunca envió a sus cazadores tras él.

