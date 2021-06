El hermano de Thor, Loki, vuelve al UCM en una nueva serie en solitario. Esta producción se estrenará en Disney Plus el 9 de junio y partirá desde lo que sucedió en las misiones de viajes en el tiempo de los Vengadores en “Avengers: Endgame”.

Recordemos que Iron Man dejó caer el maletín en donde estaba el teseracto y es robado por Loki. Desde entonces, el dios del engaño se ve envuelto en problemas con la autoridad del tiempo.

En uno de los avances se ve que Loki al usar el teseracto es interceptado por TVA para que ayude a restaurar las líneas temporales afectadas. Por supuesto, a solo horas del estreno de la serie, la comunidad ha compartido una interesante teoría.

Capitán América podría ser el causante de todo lo sucedido en esta serie. El medio Comicbook explica que la misión de Steve Rogers era regresar las Gemas del Infinito a sus respectivas líneas temporales.

Podría haber fallado en su misión o haber cometido errores en el proceso. Por otro lado, al final de “Avengers: Endgame” vimos que el personaje regresó aun más en el tiempo para reunirse con Peggy Carter y envejecer a su lado.

Loki podría simplemente ser responsabilizado por las acciones de Rogers. ¿Cómo crees que comenzará esta producción?

¿Aparecerá Mephisto en esta nueva serie de la fase 4 del UCM?

El Universo Cinematográfico de Marvel se expandirá a través de Disney Plus. Este año comenzaron a publicar las primeras series de la fase 4 de los Vengadores con “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”. El 9 de junio, comenzarán a publicarse los primeros episodios de “Loki”.

Esta última producción se centrará en lo que ocurrió luego de “Avengers: Endgame”, exactamente lo que pasó con Loki luego de robar el teseracto en los sucesos de Nueva York.

Marvel Studios ha dado inicio a la campaña publicitaria de la serie vía YouTube con diferentes avances. Por supuesto, de estas imágenes han salido varias teorías con respecto a los personajes nuevos que veríamos en la producción.

En una de las imágenes se puede ver a un demonio en un azulejo, lo cual ha sido relacionado con Mephisto. ¿Veremos a este personaje luego de que las teorías apuntaran a que era el responsable de “WandaVision?

Kate Herron, la directora de “Loki”, explicó al respecto en una entrevista para Entertainment Tonight: “Sinceramente, es solo una coincidencia súper extraña. Realmente es una referencia a Loki, los cuernos, fue arrojado del cielo, eso es a lo que hace referencia”.

“Porque filmamos eso mucho antes, creo que Bruja Escarlata y Visión estaba en postproducción cuando rodamos esa escena. Vi todos los rumores sobre Mephisto en la red y pensé: ‘Oh, esto va a ser interesante’. Pero no es relevante para los temas de nuestro programa y no es un guiño a ese personaje”, finaliza.

