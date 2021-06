El Universo Cinematográfico de Marvel se expandirá a través de Disney Plus. Este año comenzaron a publicar las primeras series de la fase 4 de los Vengadores con “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”. El 9 de junio, comenzarán a publicarse los primeros episodios de “Loki”.

Esta última producción se centrará en lo que ocurrió luego de “Avengers: Endgame”, exactamente lo que pasó con Loki luego de robar el teseracto en los sucesos de Nueva York.

Marvel Studios ha dado inicio a la campaña publicitaria de la serie vía YouTube con diferentes avances. Por supuesto, de estas imágenes han salido varias teorías con respecto a los personajes nuevos que veríamos en la producción.

En una de las imágenes se puede ver a un demonio en un azulejo, lo cual ha sido relacionado con Mephisto. ¿Veremos a este personaje luego de que las teorías apuntaran a que era el responsable de “WandaVision?

“Loki”: ¿Mephisto sí aparecerá en esta nueva serie de la fase 4 del UCM?. (Foto: Marvel)

Kate Herron, la directora de “Loki”, explicó al respecto en una entrevista para Entertainment Tonight: “Sinceramente, es solo una coincidencia súper extraña. Realmente es una referencia a Loki, los cuernos, fue arrojado del cielo, eso es a lo que hace referencia”.

“Porque filmamos eso mucho antes, creo que Bruja Escarlata y Visión estaba en postproducción cuando rodamos esa escena. Vi todos los rumores sobre Mephisto en la red y pensé: ‘Oh, esto va a ser interesante’. Pero no es relevante para los temas de nuestro programa y no es un guiño a ese personaje”, finaliza.

“Loki”: fecha, hora y dónde ver el estreno de la serie de Marvel Studios

Marvel Studios comenzó a presentar de los personajes más poderosos de la Tierra, luego se centró en la trama de aquellos que venían desde el espacio como los Guardianes de la Galaxia. No obstante, Loki cambió todo en su primera llegada al planeta cuando trajo a los shitauri. Desde ese momento, el Universo Cinematográfico de Marvel se centró en mostrar otros aspectos de la galaxia.

Como es de esperarse, poco a poco se introdujo a seres de otros planetas y recientemente se le ha dado espacio a brujos. “WandaVision” fue la primera series de la fase 4 que mostró a magos y hechiceros como Agatha Harkness.

La serie “Loki” volverá a la temática misteriosa, mostrando a una entidad que se dedica a vigilar el curso natural del tiempo: Time Variance Authority, más conocida como TVA. En los primeros avances vemos que el hermano de Thor ha sido apresado por sus crímenes en las diferentes líneas temporales.

Fecha de estreno de Loki

“Loki” se emitirá de forma exclusiva en la plataforma Disney Plus. El 9 de junio, Marvel Studios compartirá el primer episodio; desde ese momento, todos los miércoles se estrenará un nuevo capítulo.

Capítulo 1: 9 de junio

Capítulo 2: 16 de junio

Capítulo 3: 23 de junio

Capítulo 4: 30 de junio

Capítulo 5: 7 de julio

Capítulo 6: 14 de julio

Hora de estreno del primer capítulo

La productora Marvel Studios mantendrá el calendario habitual de estrenos. Tanto “WandaVision” como “The Falcon and the Winter Soldier” estrenaban capítulo a primeras horas de la mañana; así que se espera que “Loki” mantenga esta tendencia.

México: 02:00 a.m.

Estados Unidos: 02:00 a.m.

Colombia: 03:00 a.m.

Perú: 03:00 a.m.

Argentina: 5:00 a.m.

Chile: 05:00 a.m.

Brasil 05:00 a.m.

Reparto de “Loki”

Esta producción está dirigida por Kate Herron y cuenta con Michael Waldron como guionista principal. Se centrará la historia en los sucesos posteriores a “Avengers: Endgame”, cuando Loki escapó con el Teseracto en la misión fallida de los Vengadores.

Tom Hiddleston (Loki)

Sophia Di Martino

Richard E. Grant

Gugu Mbatha-Raw

Wunmi Mosaku

Owen Wilson (Mobius M. Mobius)

Erika Coleman (Florence Schaffner)

Sasha Lane

Jon Levine

Lucius Baston

Chris Brewster

Cailey Fleming (joven Sylvie)

Isabelle Fretheim

Michael Rose

Anya Ruoss

Aaron Beelner (robot escáner)

Reese Giles

Christopher Cocke

Alexandra McGuire

