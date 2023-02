La única serie de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel que ha confirmado una segunda temporada es “Loki”. La primera entrega fue fundamental para explicar el funcionamiento de las líneas temporales en el UCM y quién era el que vigilaba que no se rompa el orden.

Kang, por lo menos una versión medianamente benevolente, tomó control del fin del tiempo y se dedicó a crear una fuerza policial (TVA) para castigar a aquellos que transgredan su tiempo. Loki fue uno de ellos, pero no lo asesinaron, sino que se sumó a la cacería de una variante de él, Sylvie.

Al final, Kang muere a manos de ella y se desata toda una locura entre las líneas del tiempo. Algunas se destruyen, mientras que otras comienzan a colisionar. Por el momento, no conocemos cuál será el efecto a largo plazo de este evento, pero sí sabemos que Kang el Conquistador volverá en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Imágenes de la segunda temporada de “Loki”

En un reciente teaser de Disney Plus y Hulu, la productora compartió algunas imágenes inéditas de la segunda temporada de “Loki”. Son tres imágenes en donde se le ve al protagonista usando magia asgardiana.

Recordemos que dentro de la TVA no servía ningún elemento mágico, ni siquiera las gemas del infinito tenían poder en el lugar. Esto da a entender que Loki se encuentra en alguna línea temporal luchando contra alguien.

Justamente, en una de las capturas se puede ver un aparente templo de Kang que es atacado por Loki. Habrá que esperar hasta el estreno para saber qué está sucediendo con el UCM y las líneas temporales.

Imágenes de la segunda temporada de “Loki”. (Foto: Disney Plus)

Imágenes de la segunda temporada de “Loki”. (Foto: Disney Plus)

Imágenes de la segunda temporada de “Loki”. (Foto: Disney Plus)

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.