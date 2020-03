Tenemos Venom para rato. Carnage, el personaje que será interpretado por el actor Woody Harrelson, podría contar con su propia película a modo de spin-off. Este rumor adelantaría que el simbionte sobreviviría a la película de Sony Pictures.

De acuerdo con We Got This Covered, la actuación de Harrelson en Venom 2 convenció a los ejecutivos de Sony para que el antagonista tenga su propia película en solitario. Este proyecto mostraría a Carnage en el presente, haciendo de las suyas en la ciudad, al mismo tiempo que desarrolla los orígenes de Cletus Kasady en la vida criminal.

Cabe precisar que esta información no es oficial. Se trata de un rumor de lo que podríamos ver después del estreno de “Venom 2”, el 2 de octubre.

“Venom 2” traerá de vuelta a Hardy como Eddie Brock, el reportero que está unido a regañadientes con un simbionte alienígena llamado Venom. Harrelson interpretará a Cletus Kassidy / Carnage en la película, un personaje que los fanáticos sienten mucha curiosidad por ver en la pantalla grande.

VENOM | Carnage cambia de look

Sony Pictures y Marvel están trabajando en una nueva entrega del simbionte en San Francisco, Estados Unidos. Los curiosos han aprovechado la oportunidad para compartir en redes sociales fotografías de cómo lucen los personajes en el plató y muchos se llevaron más de una sorpresa.

Una de las fotos más recientes muestran al actor Woody Harrelson, que encarnará a Cletus Kasady, alias Carnage, con una apariencia distinta a lo observado en la primera entrega de Venom.

¡Nuevas imágenes de Woody Harrelson en el rodaje de Venom 2! pic.twitter.com/CEpTNg0doL — Agente de Marvel‏ (@AgentedeMarvel_) February 24, 2020

La primera aparición de Carnage fue en las escenas postcréditos de Venom. Eddie Brock, caracterizado por Tom Hardy, acude a la cárcel para una entrevista con Kasady. En esa corta escena, el entrevistado aparece con el cabello ruloso y un poco largo.

Ahora, en las nuevas imágenes de Venom 2, Kasady luce con cabello corto y peinado hacia atrás. Además, viste una camisa hawaiana con un saco negro.