Marvel Studios tiene una ajustada agenda en 2023. Veremos diferentes películas en cines y también algunas series en Disney Plus que expandirán el universo de los Vengadores. La primera producción de la fase 5 es “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, programada para el 17 de febrero.

La siguiente producción que debería llegar a Disney Plus es la segunda temporada de “What If...?”, la serie animada. Fue anunciada para inicios de año, pero todavía no confirma su fecha de estreno.

“Guardianes de la Galaxia Vol.3″ ya dio inicio a su campaña publicitaria en redes sociales y se estrenará en cines el 5 de mayo. Posiblemente, allí veremos el cierre de la historia de algún Guardián.

Otra producción que también ha iniciado su promoción online es “Secret Invasión” (mediados de 2023). En el primer avance, vemos a Nick Fury casi retirado de S.H.I.E.L.D. y a Maria Hill que va a reclutarlo una vez más.

La temática de esta serie girará alrededor de la relación que tiene Fury con los Scrull o aquella raza alienígena que se refugió en la Tierra. Justamente, esta producción conectará con “The Marvels”, la cual se estrenará el 28 de julio.

La última aparición de Carol Danvers en el UCM fue en la escena final de “Ms. Marvel”, en donde cambió de lugar con Kamala Khan.

Calendario de estrenos de Marvel en 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 17 de febrero de 2023

¿What If...? Temporada 2 - Inidios de 2023

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 5 de mayo de 2023

Secret Invasion (serie) - Mitad de 2023

The Marvels - 28 de julio de 2023

Echo (serie) - mediados de 2023

Loki Temporada 2 (serie) - mediados de 2023

Ironheart (serie) - 2023

Agatha: Coven of Chaos (serie) - fin de 2023

