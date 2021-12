El primer episodio de Hawkeye ha planteado el misterio sobre a quién pertenece el reloj Rolex que fue hallado en los restos de la base de los Avengers. Lo único cierto es que la mafia está interesada en dicho objeto, tanto que Clint Barton y Kate Bishop acuden en su búsqueda en el cuarto episodio de la serie de Marvel Studios. ¿A quién le pertenece?

ALERTA DE SPOILER

Según Hawkeye en el cuarto episodio titulado “Socios, ¿tengo razón”?, el Rolex es un artículo muy importante porque le pertenecía a un amigo que se había retirado y potencialmente podría ser descubierto por la mafia. Es razonable suponer que Echo, o su jefe aún no visto, Kingpin, sabe lo que puede hacer este reloj.

Los espectadores de Marvel creen que le pertenecía a Tony Stark; el actor Robert Downey Jr. colecciona relojes en el mundo real y Stark ciertamente sería el tipo de persona que instalaría tecnología sofisticada en uno de sus relojes.

No obstante, el cuarto episodio ha desestimado esta teoría. No hay ninguna razón por la que Hawkeye y su esposa Laura supieran mucho sobre un Rolex que anteriormente era propiedad de Tony Stark. Es más, ninguno de los Vengadores supervivientes tiene identidades secretas.

El único Vengador que ha logrado retirarse es Steve Rogers, quien viajó en el tiempo para vivir con su amada Peggy Carter. La mecánica temporal que rodea al retiro de Rogers sigue siendo un misterio. No se sabe si es que vive en secreto en la línea temporal original del UCM o decidió irse a una línea del tiempo ramificada. De ser cierto lo primero, Steve Rogers bien podría haberse cruzado con Hawkeye y el reloj podría ser un indicador de su identidad secreta.

Sin embargo, el problema central de esta teoría es que no hay ninguna razón por la que Kingpin deba querer el reloj. Hawkeye ha establecido a Kingpin como el tío de Echo , el jefe del crimen organizado en Nueva York, y no estaría interesado en la identidad secreta del Capitán América.

Otra posibilidad es Nick Fury. Hawkeye y Nick Fury eran claramente amigos cercanos, y Fury guardaba celosamente el secreto de la familia de Clint Barton. Nadie se enteró de su existencia cuando Black Widow publicó todos los secretos de SHIELD en Internet en Captain America: The Winter Soldier, sugiriendo que Fury había borrado todos los registros de SHIELD. Fury se salió de la red después de The Winter Soldier, operando desde las sombras, pero aún así encontró el camino a la granja familiar de Hawkeye en Avengers: Age of Ultron, nuevamente señalando la cercanía entre los dos. Por lo tanto, es concebible que a Hawkeye se le haya dado un reloj de pulsera que apunta a una de las identidades secretas de Fury.

Otra alternativa es que el Rolex sea una pista para la futura aparición de Daredevil. El justiciero es tradicionalmente uno de los mayores enemigos de Kingpin, y el Daredevil del UCM podría haberse retirado después de que las cosas se pusieran demasiado calientes en Nueva York. Quizás Hawkeye se cruzó con él en algún momento durante su alboroto por la ciudad como Ronin y se comprometió a mantener la identidad secreta de Daredevil, siendo el reloj un prueba de esa promesa.

