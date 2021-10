Escritor de Marvel adelantó qué veríamos en la segunda temporada de “What If...?”

A pesar de que la primera temporada de What If...? mostró tantos mundos y situaciones apocalípticas, aún presentó a varios personajes favoritos de la comunidad de Marvel. La nueva tarda de episodios promete continuar esa tendencia mientras se desarrolla el UCM en la pantalla grande.

La primera temporada de What If...? configuró el escenario para la batalla final contra Ultron Vision, quien pudo hacerse con todas las Gemas del Infinito y viajar a través del multiverso de Marvel. La idea será ver algo parecido a lo que hicieron los Avengers en el cine, pero esta vez con las versiones alternativas en la pantalla chica.

Lo que ha quedado claro, luego de las declaraciones del escritor principal de What If...?, AC Bradley, es que la intención no era profundizar demasiado en ningún personaje en particular para dejar algo de intriga para la segunda temporada.

WHAT IF...? | Avance del último episodio

En una nueva entrevista con EW, Bradley dice que la temporada 2 de What If...? se centrará mucho más en los personajes mismos, dejando a un lado las historias grandilocuentes. Más allá de eso, habló sobre las nuevas posibilidades para la segunda temporada a medida que el MCU continuaba avanzando en la pantalla grande.

“Los episodios de la temporada 2 “se centrarán mucho más en las historias de los personajes y estos héroes, y mostrarán un lado diferente de ellos que la gente no espera y con el que, con suerte, puede identificarse”, señaló Bradley.

El cambio de ritmo puede ser riesgoso, debido a que el atractivo principal de What If...? son las historias alternativas de lo que hubiese ocurrido en el UCM. No obstante, Bradley quiere aprovechar la oportunidad de jugar con los elementos para mostrar más aspectos de los personajes.

“Se supone que se trata solo de entretenimiento y lo que estos héroes significan para nosotros”, agregó.

