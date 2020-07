Marvel Studios cerró la Fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores con una gran batalla entre los Vengadores y demás héroes contra el ejército de Thanos. Al final varios murieron en el proceso.

Iron Man, Black Widow y Capitán América fueron los principales en irse y no volverán en la Fase 4 del UCM. No obstante, hay un actor que todavía desea volver a las películas de superhéroes de Marvel.

Ross Marquand se integró al UCM con su interpretación de Red Skull. Él fue quien guió a Thanos a la Gema del Alma en el planeta Vormir; para conseguirla era necesario sacrificar a un ser amado.

En Avengers: Endgame volvió el actor pero esta vez guiando a Black Widow y Hawkeye a la gema. Lamentablemente, es muy difícil pensar que este personaje tenga relevancia en el resto de películas de los Vengadores.

El medio Comicbook lo entrevistó en el contexto de la Comic Con online y aclaró que todavía tiene planes de tomar otro papel en Marvel.

“Quiero seguir tomando muchos más papeles, hombre. Creo que si tuviera que tener alguna carrera, me gustaría ser como un Andy Serkis. Puede transformarse de un millón de maneras diferentes hasta el domingo. Cada vez que puedes hacer un mo-cap y cambiar tu cara y cuerpo y lucir como quieras, hay mucha más libertad en eso y me encantaría seguir haciendo tantos como me permitan, pero realmente no es mi decisión.”, comentó el actor.

“En caso de que [Cráneo Rojo] - No sé si está fuera del MCU, o si es libre de vagar, o lo que sea - pero si no regresa, me encantaría interpretar a Moon Knight”, finalizó.