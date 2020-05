Marvel Studios trajo a la vida a Red Skull en Avengers: Infinity War y Endgame para que sea quien guíe a Thanos y los Vengadores a conseguir la Gemas del Alma en Vormir. Pero la tarea no es sencilla, este piedra del infinito pide un sacrificio de un ser amado para otorgarte poder.

Para estas dos películas, Marvel contó con Ross Marquand como reemplazo de Hugo Weaving (el Red Skull original). Lamentablemente, no se sabe si volverá el personaje en la fase4 del UCM.

Varios especulan que podría ser uno de los villanos de la serie “The Falcon and The Winter” Soldier. “No sé sobre eso”, fue la respuesta del actor ante la pregunta sobre si aparecería en la nueva serie de Disney Plus.

“Mi punto cuando dije que era solo que cualquiera de estos personajes puede regresar. Creo que cuando el Doctor Strange estableció que hay un millón de hilos y multiversos diferentes ahora, hay ciertas líneas de tiempo en las que Red Skull es ciertamente libre. Porque en Infinity War , una vez que la Piedra del Alma va a Thanos, ahora Red Skull puede ir a cualquier parte. Solo decía que hay un mundo donde todos estos personajes pueden regresar: Black Widow, todos los que fallecieron, todos los villanos. hay diferentes multiversos y diferentes líneas de tiempo donde todavía existen todos estos personajes, lo que pensé que era genial”, añadió el actor.