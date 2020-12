Siguen los movimientos en Marvel, específicamente en la próxima película de Spider-Man. El actor Charlie Cox, quien hace de Daredevil, tendría una aparición en la tercera entrega del Hombre Araña.

La posible aparición de Cox en la megaproducción de Marvel fue publicada por el portal Murphy’s Universe, por lo que se trata de solo un rumor en Hollywood. La cuenta de Discussing Film en Twitter agrega, incluso, que Alfred Molina (miembro del elenco de la cinta del Hombre Araña en 2004) aparecería en Spider-Man 3 como Otto Octavius.

Hay que tener en cuenta que Cox declaró para ComicBook que no está involucrado en Spider-Man 3 de Marvel. “No había escuchado esos rumores, pero ciertamente no es con mi Daredevil. No estoy involucrado en eso. Si eso es cierto, no es conmigo. Es con otro actor”, señaló.

La aparición de Daredevil en las películas de Marvel es posible tras el regreso de los derechos cinematográficos y televisivos del personaje, antes en propiedad de Netflix. Esperemos que este sea el inicio para que otros personajes de series también lleguen a la pantalla grande.

Hasta la fecha, la trama de Spider-Man 3 sigue siendo un misterio para los seguidores de Marvel. Ya se habla del regreso de los actores Andrew Garfield y Tobbey Maguire como ‘Spidey’ de diferentes universos; todo sea con la intención de crear un Multiverso del Hombre Araña en los próximos años.

MARVEL | Black Panther

¿Será que Shuri dirá adiós al Universo Cinematográfico de Marvel? Los responsables de la Casa de las Ideas se habrían comunicado con la artista Letitia Wright -quien interpreta a la hermana de T’Challa en Black Panther- por cuestionar las vacunas para combatir el COVID-19 en redes sociales.

Letitia Wright fue tendencia la semana pasada cuando se mostró a favor del movimiento antivacunas que ha cobrado más fuerza durante la pandemia. Los seguidores de Marvel criticaron e insultaron a la artista hasta el punto de que cerró su cuenta oficial en Twitter.

“Vacuna COVID-19, ¿deberíamos tomarla?”, rezaba el tuit de Wright que venía acompañado de un video que cuestiona la vacuna contra esta enfermedad.